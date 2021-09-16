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بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .. السعودية تعلن عن عقوبة المتحرش

مع نشر الحكم على نفقة المدان
أحمد إسماعيل 11:23 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 11:23 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أعلنت النيابة العامة السعودية أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال مع نشر الحكم على نفقة المدان.

وأكدت النيابة عبر أن عقوبات جريمة التحرش المقترنة بظروف مشددة تتمثل في حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكذلك حال اقتران جريمة التحرش بأي مما يأتي:

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ـ إن كان المجني عليه طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ـ إن كانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

ـ إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

ـ إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

ـ إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك.

ـ إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث.

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كما عرفت النيابة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت النيابة إلى أن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش تتمثل في “الحيلولة دون وقوع الجريمة وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم، وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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