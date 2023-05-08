بالرقم القومي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2023

تستعرض «المال» طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة، والشروط وأوراق التقديم، إضافة إلى أسباب الرفض وخطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين.
يستطيع الراغب في الاستعلام عن معاش «كرامة»، البحث في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي عن طريق الرابط من هنا ، للتأكد من حالة معاش تكافل وكرامة 2023.
ومن المتعارف عليه أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 يبدأ منتصف الشهر الجاري، ومن المحتمل أن يتم الصرف خلال يوم 15 من كل شهر.
مستندات برنامج تكافل وكرامة
الجدير بالذكر أنه لكي يستطيع المواطن التقديم في برنامج تكافل وكرامة يجب أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لمحل سكنه وأن يصطحب معه بعض الأوراق اللازمة للتقديم.
ومن تلك المستندات الواجب توافرها لدى المشترك في برنامج تكافل وكرامة، صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وأن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر، إضافة إلى صور قسيمة الزواج أو الطلاق، ونسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة “كمبيوتر” للأفراد أقل من 18 سنة، بجانب صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
وتضمنت مستندات التقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا، مع إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
بجانب صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال ونسخة من إقرار الوصاية للأيتام بالإضافة إلى صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
خطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
يشار إلى أن هناك عدة
وفي حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.
الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وشروط التقديم
حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي: المرأة، ذوو الإعاقة، الأسرة، والطفل، بالإضافة إلى المسنين والشباب.
وتضمنت
ومن الشروط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشرة عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.
وتضمنت شروط