بالرابط والرقم القومي.. تعرف على تفاصيل معاش تكافل وكرامة 2023

تستعرض «المال» تفاصيل الاشتراك في معاش تكافل وكرامة بالخطوات، و طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، و شروط وأوراق التقديم، بالإضافة إلى أسباب رفض الاشتراك.

يستطيع الراغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من المشتركين، البحث في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023.

صرف معاش «كرامة» مايو 2023

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

خطوات ومستندات برنامج تكافل وكرامة

أوراق التقديم من أجل معاش تكافل و كرامة

، في منتصف الشهر المقبل، ومن المؤكد استمرار صرف الزيادة التي تم وضعها منذ أبريل الجاري لتستمر في الشهور القادمة، ويتممعاش تكافل وكرامة في يوم 15 من كل شهر.

والجدير بالذكر أنه حتى يستطيع المواطن التقديم في برنامج تكافل وكرامة يجب أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لمحل سكنه وأن يصطحب معه بعض الأوراق اللازمة للتقديم.

ومن تلك المستندات الواجب توافرها لدى المشترك في برنامج تكافل وكرامة، صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وأن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

بالإضافة إلى صور قسيمة الزواج أو الطلاق، ونسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة “كمبيوتر” للأفراد أقل من 18 سنة، بجانب صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

وتضمنت مستندات التقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا، مع إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

بجانب صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال ونسخة من إقرار الوصاية للأيتام بالإضافة إلى صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وشروط التقديم

الفئات المستحقة للبرنامج

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي: المرأة، ذوو الإعاقة، الأسرة، والطفل، بالإضافة إلى المسنين والشباب.

وتضمنت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ألا يكون “الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز” يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

ومن الشروط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشرة عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

وتضمنت شروط اشتراك برنامج «كرامة» أن يكون الأفراد المتقدمون من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وذلك مع ضرورة تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم المذكورة سابقًا بجانب صور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.