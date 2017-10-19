بالذخيرة الحية.. تفاصيل المناورة البحرية ذات الصوارى 2017

بدور إبراهيم:عقب مراسم رفع العلم على الوحدات القتالية البحرية الجديدة، شهد الرئيس السيسي وقائع المناورة التكتيكية التعبوية " ذات الصواري 2017، التي نفذتها وحدات من القوات البحرية بالذخيرة الحية، بمشاركة عشرات القطع من مختلف الطرازات، وتشكيلات من القوات الجوية وعناصر الوحدات الخاصة البحرية .تضمن



بدور إبراهيم:



عقب مراسم رفع العلم على الوحدات القتالية البحرية الجديدة، شهد الرئيس السيسي وقائع المناورة التكتيكية التعبوية ” ذات الصواري 2017، التي نفذتها وحدات من القوات البحرية بالذخيرة الحية، بمشاركة عشرات القطع من مختلف الطرازات، وتشكيلات من القوات الجوية وعناصر الوحدات الخاصة البحرية .

تضمنت المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب علي مهام العمليات منها تأمين وحماية الأهداف الاقتصادية في البحر، والإغارة علي جزيرة حاكمة ذات اهمية حيوية باستخدام وسائط الابرار ،واكتشاف ومكافحة الالغام والتصدي لتشكيلات بحرية وجوية معادية والاشتباك معها بمنظومات الصواريخ والمدفعية ووسائل الدفاع الجوي .

بدأت الفعاليات بوصول طائرة الرئيس علي سطح حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز مسترال، واستمع إلي عرض تقديمي للمناورة، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تتضمنها، ثم توجه إلي حوض وسائط الإبرار، واستمع إلي شرح تفصيلي للقدرات القتالية بحاملة المروحيات والإمكانات القتالية الحديثة بلواء الوحدات الخاصة البحرية.

اشتملت فعاليات المناورة علي تأمين أحد أهداف الدولة الاقتصادية بالبحر ممثل في ” حفار ” ضد العدائيات غير النمطية وخطر العمليات الإرهابية، وتم إنزال جماعات الضفادع البشرية من علي متن غواصة تمثل الجانب المعادي للهجوم علي الهدف الحيوي من اتجاهات مختلفة، وقيام وحدات التأمين باكتشاف وإزالة الألغام وإبطال مفعولها، واستكمال أعمال التأمين، ومطاردة العائمات المعادية والقضاء عليها، والتصدي للعائمات المشتبه بها في محيط الهدف، ودفع اللنشات السريعة لاقتيادها إلي أقرب ميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

تضمنت المناورة تنفيذ بيان عملي لاقتحام جزيرة حاكمة ذات أهمية حيوية، والسيطرة الكاملة عليها بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، وذلك بدفع مجموعات من الصاعقة البحرية لفتح الثغرات والإغارة علي الجزيرة، للقضاء علي العناصر الإرهابية، وتدمير الأهداف المعادية، ودفع صائدات الألغام لمسح الممر البحري إلي الجزيرة، واكتشاف وتدمير الألغام القاعية، ومرافقة وسائط الإبرار الخاصة بحاملة المروحيات المسترال المحمل عليها القوة الرئيسية من القوات والمركبات، وإرشادها عبر الممرات المأمونة، وصولا إلي الشاطئ وتأمين إنزال قوة الإبرار الرئيسية علي الجزيرة .

كما شاركت المدمرة ” تحيا مصر ” من طراز ” فريم ” والفرقاطة ” الفاتح ” من طراز جوويند التي تم رفع العلم عليها وعدد من لنشات الصواريخ من طراز ” سليمان عزت “بالتصدي لهجوم بحري معادي رمايات مدفعية سطح/سطح بالذخيرة الحية وبالأعيرة المختلفة علي اهداف سطحية معادية ، كذلك التصدي لتهديد جوي معادي ممثل في طائرة هدفية تم الاشتباك معها بصاروخ سطح جو من علي احدي لنشات الصواريخ ، ظهر خلالها المستوي التدريبي المتميز لاطقم الوحدات البحرية ، والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بكفاءة عالية‏.

وتضمنت المناورة بيانا للامكانات والقدرات الخاصة بالقوارب الهجومية والعائمات السريعة التي انضمت الي صفوف القوات البحرية والمصنعة محلياً من الريبات ” الفرنسية والامريكية والمصرية ” الصنع وما تتميز به من قدرات قتالية وخصائص تكتيكية في الابحار والتسارع والمناورات الحادة والسرعات العالية والمزودة بأحدث الأجهزة الملاحية والاشارية والانذار ، والتي تشارك في تنفيذ العديد من المهام القتالية وتقديم المعاونة النيرانية لتأمين المسرح البحري ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ ، وتأمين الأهداف الحيوية ومنصات الغاز والبترول بالبحر .

وفي تعاون وثيق بين القوات البحرية والقوات الجوية تم تنفيذ بيان مشترك لصد هجوم جوي معادي وتأمين سفينة ذات اهمية خاصة ضد التهديدات الحوية والسطحية وتحت السطح بمشاركة حاملة المروحيات والمدمرة تحيا مصر والفرقاطة الفاتح وعدد من لنشات الصواريخ ، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية ممثلة في طائرات الانذار المبكر من طراز إي تو سي والميراج، والمقاتلات متعددة المهام من طراز الرافال و اف 16 ، والهليكوبتر من طراز اس اتش تو جي ، كذلك إجراءات الدفاع الجوي ضد الاهداف المعادية باستخدام اجهزة ادارة النيران وصواريخ واسلحة الدفاع الجوي الموجودة بالوحدات البحرية ، كما شاركت الغواصتين طراز 209 الجديدة ضمن مهام التأمين، والتى تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لما لها قدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، والمزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات مما يجعلها قوة ردع قادرة على حماية الأمن القومى المصرى .

كما شهدت المناورة إطلاق صواريخ السطح سطح لصد وتدمير إحدي الوحدات البحرية المعادية، والذي يعد واحدا من أحدث صواريخ السطح المستخدمة في البحريات العالمية، بما تتسم به من قدرة عالية علي التعامل مع الأهداف واصابتها بدقة عالية تحت مختلف الظروف، وفي نهاية المناورة قامت الوحدات البحرية المشاركة بالمرور والاستعراض بسرعات محددة، وخط سير ثابت لتقديم التحية للقائد الأعلي للقوات المسلحة ‏.‏

حضر فعاليات المناورة عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الجامعات .

