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بالدراجات.. بريطانيون يصلون للحج وجمع 100 ألف إسترليني

حسين رجب كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن وصول عدد من المسلمين البريطانيين إلى مكة المكرمة يوم 24 أغسطس الجاري على دراجاتهم، لأداء فريضة الحج، بهدف جمع مئة ألف جنيه إسترليني لمساعدة الأطفال المحتاجين في عدد من الدول. وبدأت الرحلة، التي ترعاها الجمعية الخيرية البريطانية "مسلم تشاريتي"، في الأول من
28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017

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حسين رجب

كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن وصول عدد من المسلمين البريطانيين إلى مكة المكرمة يوم 24 أغسطس الجاري على دراجاتهم، لأداء فريضة الحج، بهدف جمع مئة ألف جنيه إسترليني لمساعدة الأطفال المحتاجين في عدد من الدول.

وبدأت الرحلة، التي ترعاها الجمعية الخيرية البريطانية “مسلم تشاريتي”، في الأول من يوليو من العاصمة البريطانية لندن، وفق ما كشف عنه موقع الوزارة البريطانية باللغة العربية وصفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أمس.

و عبر البريطانيون وفق المصدر عددا من الدول منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان ومصر، ليقطعوا مسافة تبلغ 2000 ميل.

وتشهد هذه الأيام توافد المسلمين على الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، التي تبدأ شعائرها الأبرز بالوقوف على جبل عرفة الخميس المقبل.

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