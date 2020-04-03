بالخطوات.. كيفية تقديم طلب بطاقة تموين «بدل فاقد» أو «تالف» من البيت

بعد وقف تعامل مكاتب التموين مع المواطنين جراء فيروس كورونا

تنشر “المال” كيفية تقديم أصحاب البطاقات التموينية لطلبات استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد من خلال الموقع الالكتروني دعم مصر وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منتصف مارس الماضي قرار إصدار بطاقات تموين بدل فاقد وتالف عن طريق موقع دعم مصر دون حاجة المواطن الذهاب إلي مكتب التموين.

وتضمن القرار أيضا الإيقاف المؤقت لحركة البطاقات التموينية الجديدة والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلي أخري.

وكذلك خصم الوفاة يتم إلكترونيا بدون حاجة للذهاب الي مكاتب التموين و إلغاء الحوالة البريدية ليتم خصم قيمتها من اول صرف للبطاقة التموينية لمرة واحدة.

ويقوم المواطن بالدخول على موقع دعم مصر و الضغط على جملة تقديم طلبات بدل فاقد / تالف ، ثم يتم تسجيل بيانات البطاقة التموينية.

اضغط هنا للدخول على موقع دعم مصر

وهي رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة التابعة لها البطاقة، ثم الإجابة عن الأسئلة المطروحة ، وذلك لإتمام عمل بدل التالف أو الفاقد .

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب الاسم الذي يظهر وهو أحد المقيدين على البطاقة التموينية .

ثم استكمال باقي إجراءات التسجيل وفقاً لما يظهر في طلبات استخراج بدل فاقد او تالف بطاقة التموين.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح ل “المال” أنه عند الموافقة على طلب استخراج بدل الفاقد أو التالف سيتم إرسال رسالة على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية بالموافقة على استخراجها.

وقال المصدر إن استلام البطاقة التموينية الجديدة سيكون من خلال مكتب التموين وذلك بعد الانتهاء من القضاء على فيروس كورونا .

واشار الي انه تم اتخاذ حزمة من القرارات الإجراءات التي أدت الي وقف الخدمات المباشرة والتي تتطلب التعامل مع المواطنين والتي تقدمها الوزارات المختلفة.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه .

مقسمة إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و 51 مليارا للخبز المدعم ،وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.