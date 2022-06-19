بالخطوات .. كيفية تحديث بطاقة التموين 2022 عبر موقع تموين مصر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تلقي طلبات تسجيل رقم المحمول بهدف تحديث بطاقة التموين 2022، وذلك عبر موقع تموين مصر ، والذي يستمر في تلقي الطلبات حتى يوم 31 يوليو القادم.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف اي مواطن مقيد على البطاقة التموينية في حالة عدم تسجيل رقم المحمول الخاص به وتحديث بيانات البطاقة التموينية.

كيفية تحديث البطاقة التموينية 2022

1- الدخول على موقع تموين https://www.tamwin.com.eg/

2- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين المكون من 12 رقم .

3- تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة والمسجل بإسمه في إحدي شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر و هي وي و اورانج و فودافون و اتصالات .

4- سيتلقي صاحب بطاقة التموين رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص به تتضمن كود خاص .

5- يتم إدخال الكود المرسل على موقع تموين عند الخانة الخاصة بكتابة الكود و من ثم حفظ بيانات تسجيل رقم التليفون.