اتصالات وتكنولوجيا

بالخطوات.. كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية

أطلقتها وزارة الاتصالات في 2020
المال - خاص 2:23 م, الخميس, 10 فبراير 22 2:23 م, الخميس, 10 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم بوابة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات في عام 2020 أكثر من 102 خدمة حكومية المواطنين منها خدمات الأحوال الشخصية وبلغ عدد مستخدميها بنهاية ديسمبر الماضي نحو 4 ملايين و256 ألفا، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 5 ملايين مع نهاية العام الجاري.

بوابة مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق ذكي عبر المحمول  لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين.

وتقدم البوابة خدماتها، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة بالوقت الراهن ، ويتم تحديث جميع المعلومات المنشورة على البوابة بصورة مستمرة مع إضافة تاريخ آخر تحديث في الجزء الأسفل من الصفحة.

اقرأ أيضا  «ميتا بلاتفورم» تهدد بسحب «فيسبوك» و«إنستجرام» من أوروبا

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب للتسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

اقرأ أيضا  تعرف على أداة الحماية من التحرش عبر «الميتافيرس»

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد إتمام هذه الخطوات يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح ، ويمكن للمواطن بعد ذلك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع.

كما يوجد في الصفحة الرئيسية للمنصة خدمات مقترحة يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

اقرأ أيضا  «الموقع» لمستلزمات البناء تعتزم إطلاق تصنيف للمقاولين بنظام النقاط

أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية

التوثيق، الشهر العقارى، التموين، التامين الاجتماعى، رخصى، الأحوال المدنية، مركباتى، خدمات القضايا، الضرائب العقارية، المحاكم، السجل التجاري.

وخصصت بوابة مصر الرقمية، قسما للإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهن المواطن المصري، قبل الدخول على الموقع الرسمي للبوابة، وبدء تلقي الخدمات المقدمة عليها إلكترونيًا. 

كما تطبق البوابة أيضا أعلي معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«هواوي تكنولوجيز» تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»

طارق رمضان 12:51 م, الخميس, 10 فبراير 22

منصة «ثندر» عازمة على «دمقرطة» الاستثمار في الشرق الأوسط

أيمن عزام 8:33 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

سعر ومواصفات Samsung Galaxy Tab S8

المال - خاص 7:03 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22

طارق رمضان 7:01 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

تعرف على سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Plus 5G

طارق رمضان 6:49 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

تعرف على موعد طرح هواتف Samsung Galaxy S22 Ultra وSamsung Galaxy S22 Plus فى مصر

المال - خاص 6:42 م, الأربعاء, 9 فبراير 22