بالخطوات.. كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات في عام 2020 أكثر من 102 خدمة حكومية المواطنين منها خدمات الأحوال الشخصية وبلغ عدد مستخدميها بنهاية ديسمبر الماضي نحو 4 ملايين و256 ألفا، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 5 ملايين مع نهاية العام الجاري.

بوابة مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق ذكي عبر المحمول لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين.

وتقدم البوابة خدماتها، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هي المتاحة بالوقت الراهن ، ويتم تحديث جميع المعلومات المنشورة على البوابة بصورة مستمرة مع إضافة تاريخ آخر تحديث في الجزء الأسفل من الصفحة.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب للتسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد إتمام هذه الخطوات يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح ، ويمكن للمواطن بعد ذلك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع.

كما يوجد في الصفحة الرئيسية للمنصة خدمات مقترحة يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية

التوثيق، الشهر العقارى، التموين، التامين الاجتماعى، رخصى، الأحوال المدنية، مركباتى، خدمات القضايا، الضرائب العقارية، المحاكم، السجل التجاري.

وخصصت بوابة مصر الرقمية، قسما للإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهن المواطن المصري، قبل الدخول على الموقع الرسمي للبوابة، وبدء تلقي الخدمات المقدمة عليها إلكترونيًا.

كما تطبق البوابة أيضا أعلي معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها.