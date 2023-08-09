بالخطوات.. تعرف على كيفية تأسيس شركة إلكترونياً لأول مرة فى مصر

ننشر إجراءات تأسيس شركة الكترونيا تيسيرا على المستثمرين فى 7 خطوات عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار ، إذ يستطيع المستثمر لاول مرة فى مصر تقديم طلب التأسيس وسداد كافة الرسوم والتوقيع الكترونيا على مستندات التأسيس واستلام المخرجات من مركز خدمات المستثمرين أو عبر البريد.

خطوات تأسيس شركة اليكرونياً

وأطلقت هيئة الاستثمار تقريرا حول كيفية تأسيس الشركة الكترونيا أطلعت عليه “المال”، يتضمن كيفية التأسيس فى 7 خطوات، لاسيما تجهيز كافة البيانات والمستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني، اضافة الى استخراج توقيع الكتروني من خلال احدي شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وذكر التقرير ان الاجراء الاول هو التسجيل وانشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والإجراء الثاني يشمل اختيار الشكل القانوني المناسب واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس.

وتابع التقرير، أن الإجراء الثالث هو ملء البيانات تتضمن اسم الشركة والمساهمين والنشاط والموقع ومجلس الادارة، اضافة الى تحميل المستندات المطلوبة وارسال الطلب للمراجعة ومتابعة حالة الطلب من خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم.

كما جاءت الإجراء الرابع، هو سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة فى أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم، و الإجراء الخامس هو توقيع المستخدم الكترونيا على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة باستخدام التوقيع الالكتروني من خلال البوابة.

التوقيع الإلكتروني

فيما تتضمن الإجراء السادس، توقيع المستخدم الكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري في استخدام التوقيع الالكتروني.

والإجراء الأخير هو أن تتولى الهيئة إنهاء باقي الخطوات التأسيس نيابة عن العميل وهي” تصديق نقابة المحامين- موافقة هيئة الرقابة المالية- الاتحاد العام للغرف التجارية- القيد بالسجل التجاري- استخراج البطاقة الضريبية- فتح الملف التأميني”، وتسليم المخرجات من خلال مركز خدمات المستثمرين او البريد المصري.

تأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، “تجربة حية” لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

بالصور خطوات تأسيس شركة اليكترونيا عبر هيئة الاستثمار: