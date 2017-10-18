بالجولة الثالثة للتشامبيونزليج.. 4 فرق تبحث عن العلامة الكاملة

على المصرى تستكمل اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وسيسعى الثنائى الإنجليزى مانشستر يونايتد وتشيلسى، وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، لتحقيق الفوز الثالث، ومواصلة الانتصارات بعد فوزها في الجولتين الأولى والثانية. ويستضيف برشلونة متصدر…

على المصرى

تستكمل اليوم الأربعاء، لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وسيسعى الثنائى الإنجليزى مانشستر يونايتد وتشيلسى، وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، لتحقيق الفوز الثالث، ومواصلة الانتصارات بعد فوزها في الجولتين الأولى والثانية.

ويستضيف برشلونة متصدر المجموعة الرابعة بست نقاط أوليمبياكوس اليوناني المتذيل بلا رصيد، ويتطلع البارسا للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم، سواء في التشامبيونز ليج أو الدوري الإسباني، إذ أن الفريق الكتالوني كان فاز بجميع مبارياته الرسمية في البطولتين، قبل أن يسقط السبت الماضى في فخ التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أمام أتلتيكو مدريد بالجولة الثامنة من الليجا.

ويتواجه سبورتنج لشبونة البرتغالى مع يوفنتوس الإيطالى، وصيف وثالث المجموعة بثلاث نقاط على الترتيب بفارق الأهداف، في إيطاليا، ويسعى فريق السيدة العجوز، لتناسى خيبة الأمل المحلية، عقب السقوط أمام لاتسيو السبت الماضى، بهدفين لهدف، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للدورى الإيطالى.

وبعد سقوط تشيلسي أمام متذيل البريمييرليج كريستال بالاس، بهدفين لهدف، يسعى البلوز لتحقيق الفوز الثالث في دوري الأبطال، وتعزيز صدارة المجموعة الثالثة، عندما يستضيف روما الوصيف بأربع نقاط الذي يتطلع للحفاظ على هذا المركز أو التقدم للصدارة.

ويعد هذا الأمر الصعب تحقيقه بالنظر للمباراة السهلة التي يخوضها أتلتيكو مدريد الإسبانى، صاحب المركز الثالث، بنقطة أمام كارباكا أجدام الأذربيجانى، متذيل الترتيب بلا رصيد في أذربيجان.

وستكون الأولوية القصوى للروخيبلانكوس، هى إنهاء 2017 وهو ينافس على كل الألقاب، رغم العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدم تسجيل لاعبين جدد حتى 2018، ويرغب فى حصد نقاط مواجهة اليوم كاملة، واضعا في اعتباره أن التأهل إلى الأدوار الاقصائية للتشامبيونزليج يبقى معلقا، بعد حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين بدور المجموعات.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزى، متصدر المجموعة الأولى، فيحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالى، المتذيل بلا نقاط، بينما يتنافس في روسيا سسكا موسكو مع بازل السويسرى، على المركز الثاني، علما بأن الفريق السويسري يحتل الوصافة بثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام نظيره الروسي.

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسى، متصدر المجموعة الثانية، ضيفا في بروكسل على أندرلخت البلجيكى متذيل جدول الترتيب، في حين يخوض بايرن ميونيخ أللمانى، الوصيف بثلاث نقاط، مباراته الأولى بالتشامبيونزليج تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، على أمل تعويض الخسارة الثقيلة أمام نادي العاصمة الفرنسية الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، حينما يستضيف الفريق البافارى فريق سيلتيك الإسكتلندي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف البايرن.