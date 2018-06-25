بالجراف..5 بنوك تستحوذ على 64% من ربحية القطاع خلال الربع الأول

سيد بدر:استحوذ أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي على نحو 64% من ربحية القطاع خلال الربع الأول العام الجاري مسجلة 15.814 مليار جنيه صافي ربح بينما حقق القطاع الذي يضم 38 بنكًا نحو 24.376 مليار جنيه .وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري نمو أصول أكبر 5 بنوك بالقطاع بنسبة 6.8% لتسجل 3.359 تريلي

سيد بدر:

استحوذ أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي على نحو 64% من ربحية القطاع خلال الربع الأول العام الجاري مسجلة 15.814 مليار جنيه صافي ربح بينما حقق القطاع الذي يضم 38 بنكًا نحو 24.376 مليار جنيه .

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري نمو أصول أكبر 5 بنوك بالقطاع بنسبة 6.8% لتسجل 3.359 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 3.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مستحوذة على نسبة 65.7% من إجمالي أصول البنوك التي تسجل 5.109 تريليون جنيه .

واقتنصت أكبر 5 بنوك نحو 62.7% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي لتسجل 2.172 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 3.467 تريليون جنيه لإجمالي ودائع القطاع، ونمت محفظة الودائع بأكبر 5 بنوك بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام .

ووفقًا لتقرير البنك المركزي فقد سجلت قروض القطاع المصرفي 943.084 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 883.021 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو 6.8%، وتسجل أرصدة إقراض أكبر 5 بنوك نحو 60.8% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام والتي تبلغ نحو 1.549 تريليون جنيه .