بالجراف..5 بنوك تستحوذ على 64% من ربحية القطاع خلال الربع الأول

سيد بدر:
استحوذ أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي على نحو 64% من ربحية القطاع خلال الربع الأول العام الجاري مسجلة 15.814 مليار جنيه صافي ربح بينما حقق القطاع الذي يضم 38 بنكًا نحو 24.376 مليار جنيه .
وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري نمو أصول أكبر 5 بنوك بالقطاع بنسبة 6.8% لتسجل 3.359 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 3.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مستحوذة على نسبة 65.7% من إجمالي أصول البنوك التي تسجل 5.109 تريليون جنيه .
واقتنصت أكبر 5 بنوك نحو 62.7% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي لتسجل 2.172 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 3.467 تريليون جنيه لإجمالي ودائع القطاع، ونمت محفظة الودائع بأكبر 5 بنوك بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام .
ووفقًا لتقرير البنك المركزي فقد سجلت قروض القطاع المصرفي 943.084 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 883.021 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو 6.8%، وتسجل أرصدة إقراض أكبر 5 بنوك نحو 60.8% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام والتي تبلغ نحو 1.549 تريليون جنيه .