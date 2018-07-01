بالجراف.. قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال يونيو

مصطفى طلعتكشف تقرير صادر عن البورصة المصرية، عن قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، من حيث كمية التداول في سوق خارج المقصورة، خلال شهر يونيو المنقضي.وتصدرت القائمة شركة القلعة للاستشارات المالية عبر بيع وشراء 497 مليون ورقة مالية، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام 406.9، وجلوبال تليكوم القابضة 336.8، ومجموعة

مصطفى طلعت

كشف تقرير صادر عن البورصة المصرية، عن قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، من حيث كمية التداول في سوق خارج المقصورة، خلال شهر يونيو المنقضي.

وتصدرت القائمة شركة القلعة للاستشارات المالية عبر بيع وشراء 497 مليون ورقة مالية، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام 406.9، وجلوبال تليكوم القابضة 336.8، ومجموعة بورتو جروب 253.3 مليون ورقة.

واحتلت شركة “عامر جروب” القابضة المركز الخامس بأحجام تداول قدرها 127.1 مليون ورقة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 113.3 مليون، والعربية لحليج الأقطان 107.9 مليون، والعربية للاستثمارات والتنمية 89.6 مليون، والمصرية للمنتجعات السياحية 87.9 مليون، وبالم هيلز للتعمير 74.4 مليون.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعات جماعية خلال يونيو، إذ هبط الرئيسي “Egx30″ نحو 0.4% ليسجل مستوى 16349 نقطة، و”egx70” نحو 4.5% إلى 805 نقاط، ومؤشر “Egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 3.5% ليصل إلى 2062 نقطة.

الشكل البيانى التالى يوضح أنشط 10 شركات بالبورصة:



