«بالتهاني والأحاديث الودية» تعرف على أول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البحريني ونظيره الإسرائيلي

أكدا أهمية المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة

تحدث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، في اتصال هاتفي اليوم السبت.

وتبادل الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس.

وأكد الوزيران أهمية المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

وأشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.