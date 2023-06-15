بالتنسيق مع 160 دولة.. مصر تدعو الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أفريقي بشأن ندرة المياه

توجه الدكتور هاني سويلم؛ وزير الري، لأعضاء دول الأمكاو لتوحيد الجهود للدعوة إلى إطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه، كما دعت مصر بالتنسيق مع أكثر من 160 دولة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للمياه مع التوصية باختياره من دول الجنوب.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وألقى الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة وممثلي الوزراء على مشاركتهم في الاجتماع الهام، معربًا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم مصر.

وأضاف أن تنسيق الجهود الإفريقية يمثل أهمية قصوى خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر COP28 لتوفير الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وخاصة في إفريقيا، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة، وإضافة بند عن “المياه العذبة” في مواضيع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمؤتمرات الدولية المختلفة.

وأضاف سويلم أن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لتحقيق رؤية المياه الإفريقية 2025 وتسريع عملية صياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام 2025، وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063 بتعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الإفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات، فالعالم يحتاج لرفع مكانة المياه كحق من حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية للمياه في مخططات التنمية الوطنية بالدول الأعضاء.

واستعرض سويلم جدول أعمال الاجتماع والذى يتضمن (التقرير السنوي لعام 2022 للمفوضية بشأن التزامات شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا والبرنامج المقترح لتنمية قدرات المجلس الوزاري للمرأة والمياه في صنع القرار والدعم الاستشاري للسياسات المستندة إلى الأدلة وتقرير عام 2023 عن تنفيذ إعلان نغور الصادر في مايو 2015 بشأن الصرف الصحي وتقرير تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في الواحد ولثلاثين من ديسمبر 2022 وتقرير التقدم المالي لعام 2023 وخطة العمل والميزانية المحدثة لمجلس الوزراء والماء والطيران للسنة المالية 2023 وإستراتيجية الأمكاو للشباب وإدماج الجنسين لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا).