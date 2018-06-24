بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي.. مطروح تنظم مؤتمرا لإدارة الأزمة

معتز محمودنظمت محافظة مطروح مؤتمراً لمتابعة التجهيز لتجربة إدارة الأزمة، من خلال سيناريو لكيفية مواجهة تعرض مواقع استراتيجية هامة لعمليات إرهابية .ويشمل المؤتمر احتمالية تعرض المحافظة لهزة أرضية ومدى استعداد كافة المدن والأجهزة للتعامل معها مع تقليل حجم الخسائر والوقوف على مدى الجاهزية فى مواجهة

معتز محمود

نظمت محافظة مطروح مؤتمراً لمتابعة التجهيز لتجربة إدارة الأزمة، من خلال سيناريو لكيفية مواجهة تعرض مواقع استراتيجية هامة لعمليات إرهابية .

ويشمل المؤتمر احتمالية تعرض المحافظة لهزة أرضية ومدى استعداد كافة المدن والأجهزة للتعامل معها مع تقليل حجم الخسائر والوقوف على مدى الجاهزية فى مواجهة الأزمة والإنقاذ السريع بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة، خلال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة مطروح بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن مطروح ، والتى ستبدأ عمليا غدا الإثنين.

وعقد المؤتمر بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة مطروح، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وبحضور أيمن أحمد دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وكافة الإجهزة المعنية حيث عرضت كل جهة مدى استعدادتها الفنية والبشرية لسيناريو ادارة الازمة، والذى يبدأ من خلال سرعة إبلاغ غرفة عمليات المحافظة لكافة الجهات المعنية، ومدى سرعة تحرك جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتعامل مع الأزمة بمساعدة عناصر من القوات المسلحة ومديرية أمن مطروح، مع تأكيد أهمية نشر الوعى بعيدا عن الشائعات أو التهويل وإدراك حقيقة الموقف لمواجهة وتقليل حجم الخسائر.



ووجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الشكر للقوات المسلحة على جهودها ومدى استعدادتها لمواجهة كافة الأزمات مع التوجيه بتذليل كافة العقبات امام اجراء التجربة والجاهزية التامة لكافة الاجهزة المعنية ، مع نجاح محافظة مطروح بالتعاون مع الوقات المسلحة فى ادارة عدد من الازمات فى الاعوام السابقة مما يعطى خبرة التعامل مع الاحداث الطارئة

