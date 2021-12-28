بالتنسيق مع «حياة كريمة».. مصر للطيران تنقل 50 طنا من المواد الغذائية لأهالى أسوان

فى إطار المشروع القومي "حياة كريمة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تسير الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة بضائع خاصة من طراز الإيرباص 200-330 تابعة لشركة مصرللطيران للشحن الجوي وعلى متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة متجهة إلى…

فى إطار المشروع القومي “حياة كريمة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تسير الشركة الوطنية مصرللطيران رحلة بضائع خاصة من طراز الإيرباص 200-330 تابعة لشركة مصرللطيران للشحن الجوي وعلى متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة متجهة إلى أسوان.

وسيتم توزيعها على أهالى قرى المحافظة في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري .

وتقلع الطائرة مساء اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلي مطار أسوان .

وقام فريق من شركة مصر للطيران للشحن الجوى ومؤسسة حياة كريمة باستقبال قافلة المواد الغذائية بقرية البضائع بمطار القاهرة وانهاء كافة إجراءات الشحن .