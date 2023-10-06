بالتنسيق مع الوزارات.. «الهجرة»: نوفر دائما فرص استثمار عقاري للمصريين بالخارج

قالت وزيرة الهجرة سها جندي إن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، مؤكدة التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المغتربين.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك؛ لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج، في إطار البروتوكول الموقَّع بين الوزارة وشركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تهتم بالمصريين المقيمين بالخارج، والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر،

حيث إن التعاون مع شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض يسهم في تحققه، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لاستطلاعات الرأي ونقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

ونوهت بحرصها على عرض المنتج العقاري المصري في جميع دول العالم، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة،

مشيرة إلى أن تلك المعارض نافذة جديدة لكل الإنجازات بالسوق العقارية المصرية على مستوى العالم، واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.

وثمّنت ما يقوم به “كليلة” من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض الدولية، مؤكدة أن النسخة الماضية من المعرض بالمملكة العربية السعودية كانت مميزة جدًّا، بإقبال كبير من المصريين والأشقاء العرب،

وكان ترجمة حقيقية لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن إستراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديًّا وثقافيًّا وعلميًّا، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوتهم للوزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم.

وأعرب باسم أحمد كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الهجرة، مثمنًا دعم الوزارة والتعاون الكبير في عدة نسخ من المعرض،

مشيرًا إلى أن ذلك يدعم رسالة المعرض من خدمة المصريين بالخارج، والترويج لفرص الاستثمار في العقار المصري.

كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في إطار البروتوكول الموقع، منوهًا بأن لديهم خططًا لارتياد أسواق جديدة وعدد أكبر من المصريين بالخارج، والتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري.