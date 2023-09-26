«بالتنسيق مع المالية».. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 69.93 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 69.93 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 102 عرض لأجل 273 يوما، بقيمة 16.36 مليار جنيه، وبعدد 1223 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 68.59 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.208% و25.33% لأجل 273 يوم و91 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بنحو 57 عرضا لأجل 273 يوما، بقيمة 47.82 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.38%. كما قبلت 1089 عرضا لأجل 91 يوما بقيمة 22.11 مليار بمعدل فائدة 25.217%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.