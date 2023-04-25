بالتنسيق مع السلطات.. «الخارجية»: إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه استمرارًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء إجلاء 446 مواطنًا من السودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين، بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان، مساء الثلاثاء، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكلًا من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، تواصل جهودها على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنًا.

وتابع: جار العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.