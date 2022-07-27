«بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي».. تدريب طالبات الشرطة على فحص تزوير وثائق السفر (فيديو)

نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية، بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة، وذلك في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني خاصة في فحص وثائق السفر وكشف المزور منها، والاستفادة من الخبرات الدولية والأجنبية في هذا المجال.

وخلال فترة التدريبن، اطلعوا المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر واطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلًا عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها بما يؤهلهم بالعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مسقبلًا.

وأشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبيةـ، والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعني بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع التكنولوجيا.

تأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية المتطورة، في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني، والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لثقل مهاراتهم، والتمكن من أداء الرسالة الأمنية مستقبلًا بكفاءة وفاعلية.