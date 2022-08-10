بالتفصيل.. كيف تحصل على مليون جنيه من البريد المصري؟

أقامت اليوم الهيئة القومية للبريد حفل السحب الثاني على جائزة “المليون جنيه” لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية.

و تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن “فاروق” عن نتيجة السحب الثاني على حسابات التوفير “جائزة المليون جنيه” لشهر (أغسطس2022) حيث فازت بها العميلة أميرة محمد حنفي أحمد وهي صاحبة حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع الكنج مريوط.

وأضاف “فاروق” – في بياين صحفي – أن جوائز حسابات التوفير “ربع السنوية” التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتي تأكيدا على مصداقية البريد المصري تجاه عملائه وحرص الهيئة على تحقيق مصلحة عملائها والتواصل المستمر معهم وتقديرا لولائهم الدائم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري.

كما أنها تعكس حرص واهتمام البريد المصري على تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائه؛ و لتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على جائزة المليون جنيه من البريد

وتابع إن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة “ربع سنوية” بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير “أفراد” وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة و أن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكتروني مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة.

ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته، مشيرا إلى أن الهيئة طبقت جميع إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على جميع إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، موجها الشكر والتقدير إلي جميع العاملين بالهيئة والذي يعتبرهم المحور الرئيسي في نجاح الهيئة على جميع الأصعدة.