بالتفصيل .. قائمة أسعار السيارات في مصر بعد صعود «الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

لماركات تجارية "هيونداي، وشيري، وكيا"

فى رصد أجرتة “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهد إقبال عدد من موزعي وتجار السيارات لرفع أسعار مجموعة من الطرازات بشكل غير رسمي تحت مسمي «الأوفر برايس» داخل السوق المحلية.

وتضمنت قائمة طرازات الماركات التجارية التى ارتفعت أسعارها هى «هيونداي، وشيري، وكيا»؛ بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة.

ويقصد بـ«الاوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وأرجع عدد من التجار ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق المحلية إلى نقص المعروض وانخفاض الكميات المطروحة التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر