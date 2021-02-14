سيــارات

بالتفصيل .. قائمة أسعار السيارات في مصر بعد صعود «الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

لماركات تجارية "هيونداي، وشيري، وكيا"
أحمد عوض 9:46 م, الأحد, 14 فبراير 21 9:46 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فى رصد أجرتة “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهد إقبال عدد من موزعي وتجار السيارات لرفع أسعار مجموعة من الطرازات بشكل غير رسمي تحت مسمي «الأوفر برايس» داخل السوق المحلية.

وتضمنت قائمة طرازات الماركات التجارية التى ارتفعت أسعارها هى «هيونداي، وشيري، وكيا»؛ بقيمة تصل إلى 7 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة.

اقرأ أيضا  هوندا ترفع توقعاتها لأرباح التشغيل إلى %23 خلال سنتها المالية المنتهية 31 مارس

ويقصد بـ«الاوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وأرجع عدد من التجار ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” داخل السوق المحلية إلى نقص المعروض وانخفاض الكميات المطروحة التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.

اقرأ أيضا  أحدث أسعار سيارات «سوزوكي ألتو» في مصر

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

العضو المنتدب لنيسان : 51% نسب المكون المحلي لسيارات «صني».. و47% في «سنترا» (فيديو)

أحمد عوض 9:48 م, الأحد, 14 فبراير 21

العضو المنتدب لنيسان : أتوقع ثبات أسعار السيارات في مصر خلال 2021 (فيديو)

أحمد عوض 9:48 م, الأحد, 14 فبراير 21

أسعار السيارات .. «هيونداي إلنترا CN7» تعود لـ«الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

أحمد عوض 9:47 م, الأحد, 14 فبراير 21

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 6 آلاف جنيه (فيديو)

أحمد عوض 9:45 م, الأحد, 14 فبراير 21

«نيسان موتور إيجيبت» تسعى لتنمية استثماراتها في قطاع السيارات (فيديو)

أحمد عوض 9:43 م, الأحد, 14 فبراير 21

بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» على «كيا سبورتاج» يصل إلى 5 آلاف جنيه

أحمد عوض 9:24 م, الأحد, 14 فبراير 21