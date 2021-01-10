بالتفصيل.. زيادات جديدة في أسعار السيارات تصل إلى 15 ألف جنيه (فيديو)

استقبلت سوق السيارات موجة زيادات سعرية على مجموعة من العلامات التجارية هي «هيونداي، وشيري، ونيسان، وشيفروليه، وأوبل، وسكودا» بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

أرجع عدد من مسئولى شركات السيارات الزيادات السعرية لبعض الطرازات إلى زيادة تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «اليورو»، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن من جانب الشركات العالمية بنسب تصل إلى 100%.

وأوضحوا أن حركة استيراد السيارات ما زالت غير منتظمة من جانب الشركات العالمية في ظل قيام الأخيرة بتقليص وتخفيض معدلات الإنتاج فى مصانعها مع ارتداد الموجة الثانية من جائحة “كورونا” عالميًا.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: