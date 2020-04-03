بالتفصيل.. خطوات تفعيل شريحة التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي

تنشر بوابة المال اليوم الجمعة خطوات تفعيل شريحة التابلت التعليمي التي تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس والإدارات التعليمية، للحد من التكدس علي السنترالات منعًا لتفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الخطوة الأولي يحتاج ولي أمر الطالب للاتصال بخدمة عملاء المصرية للاتصالات 111 أو 19777 بعد وضع الشريحة مباشرة في التابلت ومراجعة البيانات مع موظف خدمة العملاء ومن ثم تفعيل الشريحة.

أما الخطوة الثانية فتتطلب الدخول على الموقع الالكتروني المصرية للاتصالات اونلاين وادخال رقم الشريحة المدون أسفل عبوة الخط، ثم الرقم القومي لصاحب الشريحة، والتأكد من صحة البيانات تطلب الشركة اسم والد ام الطالب أو الطالبة ثم يفعل بعد ذلك الخط المباشرة.



والخطوة الثالثة يتعين علي الطالب الذهاب مع ولي أمره إلي أقرب فرع المصرية للاتصالات we علي مستوي الجمهورية خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلي الخميس أسبوعيا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الرابعة عصرا باستثناء يومي الجمعة والسبت لحين انتهاء قرار حظر التحرك يوميا بداية من السابعة مساء وحتي السادسة صباحا.

ويستمر موظفو المبيعات لدي المصرية للاتصالات حتى غد السبت في توزيع شرائح التابلت داخل الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة.

وقالت الشركة في بيان سابق إن الإجراءات الحالية تستهدف مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، التي تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.