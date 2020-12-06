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بالتفصيل.. «الأوفر برايس» يهبط من جديد في سوق السيارات (فيديو)

بقيمة تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه
أحمد عوض 9:40 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 9:40 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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لجأ عدد من تجار وموزعي السيارات لتخفيض قيمة “الأوفر برايس” على مجموعة من الطرازات تزامنًا مع تراجع حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين، بخلاف توافر المعروض من مختلف الماركات التجارية. داخل السوق.

تضمنت قائمة الطرازات التى شهدت أسعارها تراجعًا بشكل غير رسمي داخل سوق السيارات “هيوندى توسان وأكسنت RB وإلنترا CN7، وشيفروليه كابتيفا، وإم جي ZS وMG5، ورينو لوجان، وستروين C5 إير كروس، ونيسان سنترا” بقيمة تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه لمختل الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

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ويقصد بـ”الاوفر برايس” مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للمركبات المبيعة من جانب الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

أرجع عدد من تجار السيارات، تراجع قيمة “الأوفر برايس” داخل سوق السيارات إلى توافر المعروض من الطرازات المنتحية لمختلف الماركات التجارية، بجانب انخفاض الطلب على شراء المركبات من المستهلكين بدءً من الأسبوع الماضى.

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ويوضح الفيديو التالي: تطور أسعار السيارات في مصر:

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بقلم أحمد عوض

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