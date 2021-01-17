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بالتفصيل .. «الأوفر برايس» يشتعل في سوق السيارات (فيديو)

بقيمة تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 10:41 م, الأحد, 17 يناير 21 10:41 م, الأحد, 17 يناير 21

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استقبلت سوق السيارات زيادات سعرية غير رسمية “الأوفر برايس” من جانب الموزعين والتجار على بعض الطرازات التى تشهد نقص فى حجم المعروض داخل السوق المحلية.

وتضمنت قائمة الطرازات التى شهدت أسعارها زيادات جديدة هي “شيفروليه، وإم جي” بقيمة تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة محليًا.

ويقصد بـ”الاوفر برايس” مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للمركبات المبيعة من جانب الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

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وأرجع عدد من تجار السيارات، الزيادات السعرية الغير رسمية “الأوفر برايس” داخل سوق السيارات إلى قلة المعروض من الطرازات فى ظل تزايد الطلب من جانب المستهلكين.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم أحمد عوض

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