بالتفاصيل.. فرص عمل فى سيدار وجنينة جروب وACTCO

دعاء حسنىأعلنت شركة "سيدار" الشهيرة للستائر، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لعدد 16 فرصة عمل، بينهم 6 عاملين "فنى تركيبات ستائر ورفع مقاسات" للعمل بالشركة ومقرها العبور، و10 خياط أو خياطة ستائر.وأوضحت الشركة أن اشتراطات شغل وظيفة فنى التركيبات خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولم تشترط خب

دعاء حسنى

أعلنت شركة “سيدار” الشهيرة للستائر، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لعدد 16 فرصة عمل، بينهم 6 عاملين “فنى تركيبات ستائر ورفع مقاسات” للعمل بالشركة ومقرها العبور، و10 خياط أو خياطة ستائر.





وأوضحت الشركة أن اشتراطات شغل وظيفة فنى التركيبات خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولم تشترط خبرة فى مجال الستائر مع إمكان أن يكون المتقدم متخصصًا فى مجال الصيانة أو النقاشة أو الجيبسون بورد أو التعامل مع المقاسات والتركيبات والشنيور الهيلتى بصفة عامة، مضيفة أنه يوجد مواصلات من نقاط تجمع من الدائرى وموقف العاشر.

ولفتت إلى أن تلك الوظيفة للذكور فقط، ولم تشترط مؤهلًا محددًا، مؤكدة مناسبتها للكافة، لكنها اشترطت تراوح سن المتقدمين بين 18 و45 سنة.

وتقدم الشركة راتبًا بين 1600 و2200 جنيه، مشترطة التفرغ للمتقدمين لشغل الوظيقة، مع توفير تأمين صحي واجتماعي وحوافز ربع سنوية.

فيما أوضحت أن الراتب الخاص بمِهن الخياط أو الخياطة للستائر، بين 2000 و4000 جنيه شهريًّا، ومطلوب التفرغ لدوام كامل، مع توفير سكن تابع للشركة، لكن للذكور فقط، وتوفير مواصلات وتأمين صحى واجتماعى لكل المتقدمين.

فيما أكدت الشركة العربية للتبريد والتجارة والمقاولات “ACTCO”، المتخصصة فى مجال التبريد والتجميد، حاجتها لكهربائى لوحات تحكّم للعمل بمقر الشركة بمدينة تصر، مشترطة أن يكون المتقدمون لديهم 3 سنوات خبرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، مع مناسبة المهنة لكل المؤهلات مع راتب قابل للتفاوض، نظير 8 ساعات عمل يومية ويوم إجازة أسبوعية.

فيما أعلنت شركة جنينة جروب عبر نفس الموقع “فرصنا” للتوظيف الإلكترونى، حاجتها لأكثر من 10 موظفين للعمل استقبال وخدمة عملاء بفرع الشركة فى القاهرة، دون اشتراط متطلبات خاصة لذلك، مؤكدة مناسبة الوظيفتين لكل الأعمار ولم تشترط مؤهلًا محددًا للمتقدمين.

ويقع مقر عمل شركة جنينة جروب، فى القاهرة الجديدة، ومجال عملها تسويق ومبيعات وعلاقات عامة، ويصل عدد العاملين لقرابة 1000 موظف.

وقالت الشركة إن الوظيفة المطلوبة للاستقبال وخدمة العملاء تتطلب التفرغ، وأن الراتب الأساسى سيكون محلًّا للتفاوض، وستقدم الشركة لموظفيها وجبة، وسكنًا تابعًا لها وتأمينًا صحيًّا واجتماعيًّا مع صرف حوافز أعياد ومناسبات.

وللتقدم لشغل الوظائف السابق ذكرها كافة، يتم عبر الرابط التالى: https://forasna.com/search/jobs