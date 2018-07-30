بالتفاصيل.. ضوابط إضافة المواليد على البطاقات التموينية

وكالات أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، القرار الوزاري رقم (19)، بالبدء في تلقي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2018.وشمل القرار، الذي نشرته موقع قناة "إكسترا نيوز"، فتح



وكالات



أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، القرار الوزاري رقم (19)، بالبدء في تلقي استمارات أداء خدمة (إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين)، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2018.

وشمل القرار، الذي نشرته موقع قناة “إكسترا نيوز”، فتح تسجيل المواليد الذين لم تتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية اعتبارا من مواليد 2005، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

ونص القرار على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين تتم إضافتهم على النظام (الأسرة) 3 مواليد (إضافة المواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015).

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طبقا لدخل الأسرة، وتتضمن المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة ،والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة، وأصحاب الدخول الضئيلة.

كما تتضمن الفئات: العاطلين، ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية، ومن ما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، وأصحاب الدخل الشهري بحد أقصي 2000 جنيه شهريا، وأرباب المعاشات، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وأصحاب الدخل الشهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريا، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب الدخل الشهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريا.

ووجه القرار الخاص بإضافة المواليد الجدد، مديريات التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة من تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكاتب التموين لتقوم بتلقي استمارات إضافة المواليد من المواطنين الراغبين في إضافتهم إلى بطاقتهم السارية حتى تاريخه وليس بها أخطاء ومرفق بها بحث اجتماعي أو شهادة الدخل، صورة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1/1/2006 إلى 21/12/2012.

كما ألزم مجموعات العمل في مكاتب التموين بمراجعة بيانات الاستمارات والتأكد من صحتها لجميع أفراد الأسرة سواء المستفيدون أو المطلوب إضافتهم.

وحول القواعد التنظيمية لعمل المكاتب التموينية، أوضح القرار أنه في حالة توافر عدد الأفراد الكافي، يسمح للمكاتب التموينية العمل لفترة مسائية، فيما إذا لم يتوافر العدد يتم إبلاغ المديرية لإيجاد منفذ آخر.

وأضاف القرار أنه يتم التأكد من صحة كافة البيانات في البطاقة الأساسية قبل إضافة أي مواليد، ويتم تسجيل المواليد على النظام التي تقوم الشركات المنفذة بإتاحتها على الحاسب الآلي بالمكاتب التموينية، كما نص على أن يقوم مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي بحصر الأعداد التي تمت مراجعتها والتأكد من صحتها وإخطار الوزارة بها لاتخاذ القرار المناسب.