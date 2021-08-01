بالتفاصيل .. حصص العشرة الكبار في شركات السمسرة خلال الـ7 شهور الأولى من 2021

تصدرت شركة “المجموعة المالية” صدارة قائمة العشرة الكبار لشركات السمسرة في البورصة المصرية، خلال الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر يوليو الماضي .

وحققت المجموعة المالية حصة سوقية بلغت 13.8% بقيمة تداول 67.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 359.4 ألف عملية على 3 مليار ورقة مالية، وجاءت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية” وصيفًا بحصة سوقية 7.9% منفذة تداولات بقيمة 38.5 مليار جنيه على 3.4 مليار ورقة مالية بعدد 216.2 ألف عملية .

وثالثًا حلت شركة “هيرمس” بترتيب شركات السمسرة خلال الـ7 شهور الأولى من العام بحصة سوقية 7.8% وبقيمة تداول 38.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 924.2 ألف عملية على 13.1 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة الرابعة حلت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 7.3% من خلال تنفيذ 521 ألف عملية على 6.7 مليار ورقة مالية وبقيمة تداول 35.5 مليار جنيه .

ما هيمنت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” على المركز الخامس بحصة سوقية 6.5% محققة تداولات بقيمة 31.5 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 384 ألف عملية على 8.2 مليار ورقة مالية.

وسادسًا جاءت شركة شركة “مباشر انترناشيونال” بحصة سوقية 4.4% وبقيمة تداول 21.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 894 ألف عملية و 10.1 مليار ورقة مالية .

وفي المركز السابع حلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4% وقيمة تداول 19.5 مليار جنيه من خلال 758 ألف عملية على 9.6 مليار ورقة مالية .

واقتنصت شركة “عربية أون لاين” المركز الثامن بحصة سوقية 3.1% محققة تداولات بقيمة 14.9 مليار جنيه بعدد 634.5 الف عملية منفذة على 7.3 مليار ورقة مالية .

وجاءت شركة “ارقام لتداول الأوراق المالية” في المركز التاسع بحصة سوقية 2.5% وحققت تداولات بقيمة 12 مليار جنيه، بعدد 311.4 ألف عملية، وعدد 2 مليار ورقة مالية .

وحصدت شركة “تايكون” المركز العاشر بحصة سوقية 2.2% وبقيمة تداول 10.6 مليار جنيه، ونفذت حجم عمليات بلغ 473.6 ألف عملية على 5.5 مليار ورقة مالية .