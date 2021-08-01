بورصة وشركات

بالتفاصيل .. حصص العشرة الكبار في شركات السمسرة خلال الـ7 شهور الأولى من 2021

"المجموعة المالية" تأتي في الصدارة بحصة سوقية 13.8%
أسماء السيد 9:17 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 9:17 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت شركة “المجموعة المالية” صدارة قائمة العشرة الكبار لشركات  السمسرة  في البورصة المصرية، خلال الفترة  منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر يوليو الماضي .

وحققت المجموعة المالية حصة سوقية بلغت 13.8% بقيمة تداول 67.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 359.4 ألف عملية على 3 مليار ورقة مالية، وجاءت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية”  وصيفًا بحصة سوقية 7.9% منفذة تداولات بقيمة 38.5 مليار جنيه على 3.4 مليار ورقة مالية بعدد 216.2 ألف عملية .

وثالثًا حلت شركة “هيرمس” بترتيب شركات السمسرة خلال الـ7 شهور الأولى من العام بحصة سوقية 7.8% وبقيمة تداول 38.2 مليار جنيه، من خلال  تنفيذ 924.2 ألف عملية على 13.1 مليار ورقة مالية .

اقرأ أيضا  «عبدالسلام» و«عامر» و«سلطان» و«الضبع» و«نبيه» يتنافسون على رئاسة «مصر المقاصة»

وفي المرتبة الرابعة حلت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 7.3% من خلال تنفيذ 521 ألف عملية على 6.7 مليار ورقة مالية وبقيمة تداول 35.5 مليار جنيه .

ما هيمنت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” على المركز الخامس بحصة سوقية 6.5% محققة تداولات بقيمة 31.5 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 384 ألف عملية على 8.2 مليار ورقة مالية.

وسادسًا جاءت شركة شركة “مباشر انترناشيونال” بحصة سوقية 4.4% وبقيمة تداول 21.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 894 ألف عملية و 10.1 مليار ورقة مالية .

اقرأ أيضا  ‏مؤشر «EGX30» يختبر 10800 نقطة بدعم تماسك الأسهم القيادية

وفي المركز السابع حلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4% وقيمة تداول 19.5 مليار جنيه من خلال 758 ألف عملية على 9.6 مليار ورقة مالية .

واقتنصت شركة “عربية أون لاين” المركز الثامن بحصة سوقية 3.1% محققة تداولات بقيمة 14.9 مليار جنيه بعدد 634.5 الف عملية منفذة على 7.3 مليار ورقة مالية .

وجاءت شركة “ارقام لتداول الأوراق المالية” في المركز التاسع بحصة سوقية 2.5% وحققت تداولات بقيمة 12 مليار جنيه، بعدد 311.4 ألف عملية، وعدد 2 مليار ورقة مالية .

اقرأ أيضا  البورصة : 141.5 مليون جنيه مشتريات العرب خلال أسبوع

وحصدت شركة “تايكون” المركز العاشر بحصة سوقية 2.2% وبقيمة تداول 10.6 مليار جنيه، ونفذت حجم عمليات بلغ 473.6 ألف عملية على 5.5 مليار ورقة مالية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«راية القابضة» تدرس مع «الأهلى المصرى» دخول شركاء جدد فى هيكل ملكية «أمان»

أحمد علي 9:32 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

«عبدالسلام» و«عامر» و«سلطان» و«الضبع» و«نبيه» يتنافسون على رئاسة «مصر المقاصة»

أحمد علي 9:17 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

مشتريات عربية تدعم البورصة للاتجاه صوب 10950 نقطة

منى عبدالباري 7:05 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

مدحت خليل لـ «المال»:«راية القابضة» تعتزم استثمار 800 مليون جنيه فى 2021

أحمد علي 6:53 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

المجموعة المالية تتصدر ترتيب السمسرة بحصة 30% خلال يوليو

مصطفى طلعت 2:37 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

المجموعة المالية تقتنص تعاملات السمسرة في البورصة خلال الـ7 شهور الأولى من 2021

مصطفى طلعت 2:15 ص, الأحد, 1 أغسطس 21