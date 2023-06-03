بالتفاصيل.. ترتيب العشرة الكبار لشركات السمسرة في البورصة المصرية خلال مايو الماضي

مثلت الصفقات كلمة السر في ترتيب أدوار بعض شركات السمسرة خلال مايو الماضي، والذي اقتنصت خلاله شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” دور الصدارة بحصة سوقية 13.4% وقيمة تداول 14.9 مليار جنيه.

واقتنصت شركة “الأهلي فاروس” صدارة صفقات سوق خارج المقصورة بدعم من تنفيذها عدة صفقات خلال الشهر الماضي، بحصة سوقية 61.9%.

وفي المركز الثاني حلت شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” وصيفًا بحصة سوقية 8.9% بقيمة تداول 9.9 مليار جنيه، ثم “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” لتستكمل المثلث الذهبي بحصة سوقية 4.8% وقيمة تداول 9.2 مليار جنيه.

وجاءت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” في المركز الرابع بحصة سوقية 4.8% وقيمة تداول سجلت 5.3 مليار جنيه، ثم “أرقام لتداول الأوراق المالية” بقيمة 4.9 مليار جنيه بنسبة 4.4% وكانت قد احتلت المركز الثاني في صفقات خارج المقصورة بحصة سوقية 22.8% وقيمة تداول 2.5 مليار جنيه.

وفي الترتيب السادس حلت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية” بحصة سوقية 4% وقيمة تداول 4.4 مليار جنيه، تلاها شركة “أسطول تداول الأوراق المالية” بنسبة 3.6% وتداولات 4.06 مليار جنيه.

وثامنًا جاءت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.6% وقيمة تداول 3.9 مليار جنيه، ثم “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، بنسبة 3.5% بقيمة تداول 3.8 مليار جنيه.

فيما اقتنصت شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” المركز العاشر بحصة سوقية 3.2% بقيمة تداول سجلت نحو 3.6 مليار جنيه.