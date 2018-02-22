بالتفاصيل.. القوات المسلحة تكشف نتائج العملية الشاملة سيناء 2018

بدور إبراهيم أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الإرهاب. وأشار المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي نظمته إدارة الشئون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إلى أن القوات المسلحة والشرطة ا

بدور إبراهيم

أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الإرهاب.

وأشار المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي نظمته إدارة الشئون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في “دك” معاقل الإرهاب بكافة ربوع مصر ومواصلة أعمال القتال والتمشيط وتنفيذ المداهمات للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال ووسط سيناء.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية فى مكافحة عمليات التسلل، وتهريب الأسلحة والذخائر والبضائع على الإتجاهات الإستراتيجية الأخرى لمنع تسرب العناصر الإرهابية من وإلى البلاد.

ونوه إلى استمرار قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وقوات حرس الحدود في أعمال التمشيط للطرق والمدقات بالظهير الصحراوى للدلتا وغرب وادي النيل لملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية.

وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها، حفاظاً على سلامة الملاحة بقناة السويس وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر والمعديات المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء، مع استمرار باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية باستكمال مهامها المخططة وتنفيذ الكمائن وتأمين الأهداف الحيوية، بالتعاون مع الشرطة المدنية داخل المحافظات المصرية.

وتنظيم 500 كمين ودورية أمنية غير مدبرة يوميًا على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وقيام القوات المسلحة بتخفيف العبئ عن كاهل مواطني سيناء في مناطق العمليات وتوفير حصص تموينية للمواطنين.

وأوضح أن إجراء التدريبات والمناورات العسكرية للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتقوم وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ التدريب البحرى المشترك “كليوباترا 2018” فى المدة من 20 – 23 فبراير الجارى، بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بمشاركة تشكيل من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الجنوبى من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصورايخ وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وعناصر من القوات البرية للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية، بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة فى حاملة المروحيات من طراز ميسترال، وعدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة الفرنسية.

ويتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتخطيط وتنفيذ عملية إبرار بحرى على جزيرة حاكمة بغرض إستعادتها والتدريب على الإقتحام المشترك، وفرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة وتنفيذ رمايات مشتركة، وذلك لصقل مهارة العناصر المشتركة وتنمية قدرتها على تنفيذ مختلف المهام للوصول إلى أعلى معدلات للكفاءة القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.

وأوضح أنه يجري تنفيذ القوات البحرية تدريب مشترك مع الجانب الفرنسى بإحدى الوحدات البحرية فى البحر المتوسط للتدريب على تأمين الأهداف الحيوية والإستراتيجية فى أعالى البحار والتدريب على سيناريوهات مجابهة العدائيات فوق وتحت السطح وإستخدام الوسائل غير النمطية للحفاظ على حرية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن البحرى بالمنطقة، بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 لتعزيز إجراءات تأمين المسرح البحرى وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية.

وتطرق إلى قيام أجهزة وزارة الداخلية بتقديم الخدمات والتيسيرات المقدمة لأبناء محافظة شمال سيناء بإستخراج البطاقات المميكنة “الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى والفردى” بصورة مجانية لمدة شهر، وذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء سيناء الشرفاء، مع فرض قوات الشرطة المدنية السيطرة الأمنية وإعادة الحياة إلى طبيعتها فى بعض المناطق التى تم مداهمتها بواسطة القوات.

واستعرض المتحدث العسكري نتائج العملية الشاملة بصفة شبه يومية من خلال البيانات الرسمية الصادرة من القوات المسلحة، والتى نحب أن نؤكد على حضراتكم الإلتزام بها للقضاء على الشائعات المغرضة التى تضر بسير العمليات، وتلخصت نتائج أعمال قتال القوات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية خلال الفترة السابقة فى الآتى:

– تدمير 158 هدفًا بواسطة القوات الجوية، و413 هدفًا بواسطة المدفعية.

– القضاء على 71 فردًا تكفيريًا، والقبض على 5 آخرين.

– القبض على 1852 فردًا بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه فى دعم العناصر التكفيرية، والإفراج عن عدد كبير منهم بعد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم فى أى قضايا، مع تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية.

– تدمير 1282 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

– إكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين و2 إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية.

– اكتشاف وتدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة c4 ومادة TNT.

– اكتشاف وتدمير وضبط 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية.

– اكتشاف وتدمير وضبط 14 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية، وضبط 99 بندقية خرطوش.

– اكتشاف وتدمير 3 فتحة نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين.

– بالتوازى مع ملاحقة العناصر العاملة فى مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، وتدمير 53 مزرعة لنبات البانجو وضبط 39.3 طن من المواد المخدرة ومليوني و100 ألف قرص مخدر.

– ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد 7 من أبطال القوات المسلحة، وإصابة 6 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، مقدما التعازى لأسر الشهداء.

واختتم قائلًا: يواصل أبطال القوات المسلحة والشرطة مداهمة العديد من البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوى وتطهيرها من العناصر التكفيرية، فضلًا عن عدد من البؤر كانت تتواجد داخل المناطق السكنية تم خلالها مراعاة عدم المساس بحياة المدنيين الأبرياء.