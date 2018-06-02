بالتفاصيل.. الزيادات الجديدة في أسعار المياه

المال خاصأقرت الحكومة اليوم زيادات جديدة في أسعار المياه لمختلف الأغراض، ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالتعريفة الجديدة لاستهلاك المياه لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية وغيرها.وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه خلال أغسطس الماضي، ليتم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المن

المال خاص

أقرت الحكومة اليوم زيادات جديدة في أسعار المياه لمختلف الأغراض، ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالتعريفة الجديدة لاستهلاك المياه لمختلف الأغراض المنزلية والتجارية وغيرها.

وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار المياه خلال أغسطس الماضي، ليتم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية من 10 إلى 20 مترًا مكعبًا، ومحاسبة الشريحة الثالثة “21 إلى 30 مترًا” بنحو 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

وفيما يلي النص الكامل بالزيادات الجديدة التي اقرتها الحكومة اليوم في أسعار المياه.



