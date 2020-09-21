بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. «الهجرة» تنظم زيارة لوفد شبابى من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية(صور)

استقبل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية، فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال طلعت إن الشباب الحاضرين، يمثلون شباب مصر الواعد، الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل، سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها؛ مستعرضا استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، التي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا 3 محاور أساسية، وهى تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع التكنولوجي؛ ارتكازًا على 3 قواعد وهى البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج.

واستعرض الوزير المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى، وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، التي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وتنفيذ مشروعات عديدة، منها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول إلى الجامعات الرقمية، ومشروع إنقاذ القانون؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.

وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وتستهدف الوزارة خلال العام الحالي تدريب ١١٠ آلاف متدرب بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة “مستقبلنا رقمي” لتدريب ١٠٠ ألف شاب خلال عام ونصف، بتكلفة ١٦ مليون دولار، ومبادرة “بناة مصر الرقمية” التى تستهدف تدريب ألف شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب، وبميزانية سنوية تصل إلى أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه.

كما يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم في المرحلة الأولى 4 مباني في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما تضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكر أنه في إطار دعم الإبداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في 7 جامعات إقليمية، وتم الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء 5 مراكز في محافظات المنوفية، والمنصورة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، في حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان مع ديسمبر الحالي، ويتم العمل على إنشاء مركز إبداع في الإسماعيلية.

كما يتم إنشاء مركزين آخرين في القاهرة، أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة، والآخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين آخرين في الإسكندرية، وطنطا والزقازيق.

كما أكد على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية، إلى 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرًا؛ وتم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.

وأشار إلى أن أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام المالي الماضي؛ وبلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه، مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 أعوام.

ومن جانبها، قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لعمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والقرية الذكية وما تتضمنه من شركات.

وأضافت أننا دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد ان تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمي في مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها.

ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب مؤكدة “لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتو الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الام، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج واذا قررتوا العودة الى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم تعرفتو خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر”.

وتابعت مكرم أنه كان من المهم ان يتعرف الشباب على التطور الرقمي في مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والاغاني ولكن بالمعلومات الصحيحة ولذلك وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كافة المعلومات حول ما يحدث في مصر من تنمية والدفاع يكون بهذه المعلومات، مؤكدة أن ما تشاهدونه اليوم من تطور رقمي سيجعلكم فخورين جدا بوطنكم.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الشباب الحاضرين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأن عدد من المحاور المتعلقة بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودعم ريادة الأعمال وإتاحة التدريب التقني للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين في عدة مجالات مثل النقل والصحة.