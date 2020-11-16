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بالتعاون مع هيونداى موتور.. إنشاء 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بسنغافورة

تأتي هذه الشراكة بشكل يتماشى مع خطة سنغافورة لاستبدال معظم سياراتها بسيارات صديقة للبيئة بحلول 2040
أحمد فراج 2:10 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 2:10 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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تعتزم مجموعة إس بي، أكبر شركة مزودة للكهرباء والغاز في سنغافورة،  بناء 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية فى البلاد بالتعاون مع شركة هيونداى موتور الكورية بنهاية العام العام الجارى، بحسب وكالة يونهاب.

مجموعة إس بي وقعت اتفاقا مع هيونداي موتور لتوريد السيارات الكهربائية لسنغافورة

ووقعت مجموعة إس بي اتفاقا مع هيونداي موتور لتوريد السيارات الكهربائية إلى سنغافورة وتسعى هيونداى إلى الحصول على فرص  في مجال منصة “خدمات البطاريات” (باص) في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت هيونداي موتور فى بيان، أنها ستعمل مع مجموعة إس بي الوطنية السنغافورية للترويج لمركباتها الكهربائية وتأسيس بنية تحتية للشحن في البلد الجنوب شرق آسيوي.

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ويعد “باص” نموذجا تجاريا متقدما بشكل أساسي يقدم خدمات تأجير واستبدال بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي هذا الصدد صرح ستانلي هوانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة إس بي في بيان بأنه “من الضروري لسنغافورة أن تحضر البيئة التي يمكن فيها للعملاء شراء السيارات الكهربائية بأسعار معقولة والوصول بسهولة إلى محطات الشحن”.

الشراكة تتماشى مع خطة سنغافورة لاستبدال سياراتها بمركبات صديقة للبيئة بحلول 2040

 وتأتي هذه الشراكة بشكل يتماشى مع خطة سنغافورة لاستبدال معظم سياراتها بسيارات صديقة للبيئة بحلول 2040، وفقا للشركة.

وفى أكتوبر الماضى، أعلنت هيونداي موتور أنها بدأت بناء مركز الابتكار في سنغافورة لاستكشاف فرص أعمال جديدة للتنقل، مشيرة إلى أنها تخطط للانتهاء من بناء مركز هيونداي العالمي للابتكار في سنغافورة بحلول نهاية عام 2022.

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تهدف هيونداي إلى استكشاف أفكار وتقنيات الأعمال لإحداث ثورة في سلسلة القيمة التي تشمل البحث والتطوير والأعمال والإنتاج لحلول التنقل المستقبلية، بحسب وكالة رويترز.

ونظمت هيونداي موتور حفلًا لوضع حجر الأساس للمركز في سنغافورة وكوريا الجنوبية من خلال ربطهما عبر الفيديو آنيًّا، بمشاركة رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، وسفير كوريا الجنوبية لدى سنغافورة أن يونغ-جيب، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة بيه سوان جين وغيرهم.

وقال رئيس وزراء سنغافورة لي، إن مركز هيونداي العالمي للابتكار يعتبر طفرة ذات معنى لمجموعة هيونداي موتور، وأول منشأة في العالم.

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وأضاف أن المركز سيمهد الطريق لاستثمار مزيد من الشركات الكورية الجنوبية في سنغافورة، وأيضا لتوسيع التعاون مع شركات ومؤسسات تعليمية وبحثية في سنغافورة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي “جونغ”، أن مركز هيونداي العالمي للابتكار سيوفر سلسلة قيمة مبتكرة تركز على العملاء التي ستعزز النقلة النوعية في حلول التنقل المستقبلية.

وسيقدم مركز هيونداي العالمي للابتكار المكون من 7 طوابق، “خدمات سلسة” للعملاء المحليين، ما يسمح لهم بتقديم طلب لشراء سيارة، ومراقبة إنتاج السيارة، واختبار السيارة المصنعة قبل التسليم، وتلقي خدمات ما بعد البيع.

ومع أحدث مركز في سنغافورة، تعتزم هيونداي موتور لتوسيع شبكة الابتكار العالمية الخاصة بها إلى جنوب شرق آسيا، مع وجود مراكز لها بالفعل في كوريا الجنوية والولايات المتحدة وألمانيا والصين.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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