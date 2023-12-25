بالتعاون مع «مصر الخير».. «إل جي» تتبرع بـ30 تليفزيونا وثلاجة بمبادرة تيسير الزواج

قال محمد الجداوي مدير تسويق شركة إل جي مصر، إنها تبرعت بنحو 30 جهاز تليفزيون وثلاجة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال العام الجاري وذلك ضمن مبادرة لتيسير زواج الفتيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لتجديد الشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وأوضح الجداوي أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يأتي ضمن برامج المسئولية الاجتماعية للشركة ويتضمن 4 محاور أبرزها القطاع الصحي والتعليم والتطور الاجتماعي.

ونوه أن الشركة قامت أيضا بعدد من أجهزة تنقية الهواء لصالح بعض المستشفيات في الصعيد، بالإضافة إلى 40 شاشة تليفزيونات لمدارس التعليم المجتمعي مقاس 72 بوصة في إطار خطة توطين التعليم الذكي

وأكد بيلي كيم مدير شركة ال جي مصر، أن إل جي هي شركة حلول حياة ذكية تسعي إلي إحداث تغيير جذري في أسلوب معيشة الأفراد للافضل لذلك قررت التعاون مع مؤسسة مصر الخير للوصول إلي اكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجا.