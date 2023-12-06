بالتعاون مع مركز دبى المالي.. Wemade تعتزم إنشاء صندوق لألعاب الويب بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت شركة “ويميد” الكورية ” Wemade” اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية شراكة مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لتصبح أول شركة ألعاب كورية جنوبية تقوم بذلك، بحسب وكالة يونهاب.

ومركز الابتكار هو مكان أنشأته حكومة دبي داخل مركز دبي المالي العالمي لجذب الشركات العالمية في مجالات سلسلة الكتل والألعاب والذكاء الاصطناعي.

وتخطط ويميد لإنشاء صندوق عالمي لألعاب الويب بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع مركز دبي المالي العالمي، والاستثمار من أجل الدخول الناجح للشركات المرتبطة بـ “ويمكس”.

كما تخطط شركة “ويميد” لإنشاء “ويمكس بلاي سنتر” في مركز الابتكار لتوفير مساحة لشركات الألعاب المرتبطة بـ “ويمكس”.

وتعمل “ويميد” على التقدم بطلب لتسجيل “ويمكس” كعملة مشفرة معتمدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية. وهناك 5 عملات مشفرة معتمدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وريبل وتون.