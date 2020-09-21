بالتعاون مع مايكروسوفت .. «الشباب والرياضة» تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف أونلاين غدا

من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مايكروسوفت، عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضي (أونلاين) غدا الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وللتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي، وسوف يتم ارسال لكم رابط المقابلات اونلاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت تيم

https://tinyurl.com/y4d68qtz

ولتحميل تطبيق مايكروسوفت تيم

https://www.microsoft.com/…/microsoft-teams/download-app

وسيتم توفير تدريب أونلاين مجانى قبل ميعاد المقبلات بيوم مجانى للشباب.