اقتصاد وأسواق

بالتعاون مع مايكروسوفت .. «الشباب والرياضة» تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف أونلاين غدا

من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا
المال - خاص 6:01 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 6:01 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مايكروسوفت، عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف الافتراضي (أونلاين) غدا الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وللتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي، وسوف يتم ارسال لكم رابط المقابلات اونلاين مع الشركة بشكل مباشر على برنامج مايكروسوفت تيم
https://tinyurl.com/y4d68qtz

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ولتحميل تطبيق مايكروسوفت تيم
https://www.microsoft.com/…/microsoft-teams/download-app

وسيتم توفير تدريب أونلاين مجانى قبل ميعاد المقبلات بيوم مجانى للشباب.

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بقلم المال - خاص

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