بالتعاون مع شركة الريف المصري.. الزراعة تواصل مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة

قال عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إنه وبالتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزى للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل، كلا من خالد عبد الحميد، ووائل كمال، وكريم الشعراوى واتجهت لمنطقة المغرة .

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن تلك الجهود تمت بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.

وأكد بيان لوزارة الزراعة، أنه تم عمل يوم حقلى ثالث، لاستكمال المرور على باقى مزارع النخيل فى المنطقة، التى تزرع نخيل البلح، وتم فحص النخيل بالمزارع واكتشاف الإصابات، وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية الزراعة الصحيحة والرى والتسميد المناسب، وكيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة، وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة وتم عمل بيان عملى فى كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة، وأحدث طرق المكافحة بالحقن، وكيفية التعامل مع الإصابات المرضية والتخلص منها بطريقة صحيحة.