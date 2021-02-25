بالتعاون مع شركات الملاحة.. معهد تدريب الموانئ ينتهي من تنفيذ برنامجين تدريبين

انتهى معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من برنامجين تدريبيين بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وقال الدكتور أكرم سليمان، مدير معهد تدريب الموانئ، إن البرنامج الأول الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، تحت مسمى برنامج “مقاومة السلبية وتنمية الشخصية” وهو من البرامج الإدارية.

أضاف سليمان أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي في الفترة من 21 فبراير وحتي 25 فبراير 2021، وذلك لمتدربين من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة المستودعات المصرية العامة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية لعدد (12) متدرب، وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقام بتنفيذ البرنامج الدكتور محمد صلاح غانم، وقد ابدي المتدربين إعجابهم بالمادة العلمية والتدريب النظري والعملي والمحاضر وإمكانيات المعهد المتميزه.

وجدير بالذكر أن معهد تدريب الموانئ يمتلك مجموعة من أحدث المعامل ومحاكيات الأوناش في مصر والشرق الأوسط بالإضافة لعدد من المحاضرين من ذوي الخبرة الكبيرة.

وفي نفس السياق، تم الانتهاء من تنفيذ برنامج الثاني “فني صيانة المعدات الهيدروليكية (مستوي متقدم)” وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21 فبراير وحتي يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021، وتم أيضا تنفيذ البرنامج بمقر المعهد بميناء الإسكندرية، وذلك لعدد(12) متدربا من مختلف الشركات والهيئات البحرية.

ويعد البرنامج من مجموعة البرامج الهندسية، ويهدف إلي رفع كفاءة المتدربين في معلومات تقنيات الدوائر الهيدروليكية وكيفية تتبع الأعطال.

وشمل موضوعات البرنامج عناصر الدوائر الهيدروليك، والمراكم الهيدروليكية وملحقات الدوائر، ومحاكاه الدوائر الهيدروليكية، وقياس أثر المتغيرات المختلفة على الدوائر.

كما ضم البرنامج أعطال الدوائر الهيدروليكية وطرق علاجها، وقد قام بتنفيذ البرنامج المهندس محمد فريد.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.