بالتعاون مع «حياة كريمة».. «مصر الخير» تنظم قوافل قانونية بالمحافظات لمواجهة ظاهرة الغارمين

نظمت مؤسسة “مصر الخير”، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومؤسسة “حياة كريمة”، اليوم، قوافل توعوية على مستوى المحافظات، والتي وصلت إلى محطة رقم 13 بمحافظتي دمياط والمنوفية، للتوعية القانونية لأهالي المحافظات بخطورة الوقوع في الغرم والعمل على توفير حياة لائقة بهم ومواجهة الفقر وما يؤدي إليه من مخاطر في مقدمتها ظاهرة الغرم.

وتعد القوافل التي تنظمها مؤسسة مصر الخير، قوافل شمولية، إذ تشمل القافلة الواحدة على قافلة صحية وقافلة تدبير اقتصادي وقافلة قانونية، وتشمل التوعية القانونية على خطورة إيصال الأمانة والمسئولية القانونية التي تقع على الغارم نتيجة التوقيع على إيصالات الأمانة غير المكتملة البيانات، أو ما يسمى “ايصالات أمانة على بياض”، أو ما يتم بالتوقيع على ايصالات امانة بقيمة مضاعفة للقيمة الأصلية.

وأطلقت مؤسسة “مصر الخير” قافلة شاملة إلى قرية محلة سبك بمحافظة المنوفية بمركز اشمون، و قرية تفتيش كفر سعد بدمياط،واستمرت في عملها لمدة 3 أيام ، والتي تهدف إلى استقبال حالات غارمين وتعمل على توعية الغارمين بخطورة إيصال الأمانة.

من جانبها، قالت حنان درباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير تعد أول مؤسسة مجتمع مدني تنظم قوافل قانونية للتوعية بقضية الغارمين، مشيرة إلى أن القوافل تتم بمشاركة فرق من التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة.

وأشارت رئيس قطاع الغارمين، أن القوافل تشمل أيضا، توعية واستقبال حالات غارمين وتنفيذ حالات فك كرب لبعض الأسر الغارمين بعد دراسة حالاتهم، مشيرة إلى أنه يتم توعية الأهالي بخطورة التوقيع على إيصال على بياض، وخطورة التوقيع على قيم غير حقيقة لمجرد الشراء.

ونوهت رئيس قطاع الغارمين، أن القوافل تٌنظم على مدار الشهر في جميع المحافظات، موضحة أنه يتم تنظيم عدد 3 قوافل طوال الشهر لتوعية الأهالي بخطورة قضية الغارمين.

كما تنظم مؤسسة مصر الخير أيضا، ندوات للجمعيات الأهلية الاستراتيجية في المحافظات لتوعيتهم بقضية الغارمين.

من جانبها قالت د.أمل جمال غنيم ،منسق عام حياة كريمة بالمنوفية ، إن إطلاق هذه القوافل الشاملة يأتي ضمن مبادرة “انت الحياة” لخدمة أكبر عدد من أهالينا في المحافظات لتقديم الدعم للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.