بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية .. الصندوق السيادي يخطط لطرح «صافي» و«الوطنية للبترول» للقطاع الخاص والبورصة

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الصندوق السيادي وقع اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية فى فبراير الماضى للاستثمار فى شركاتِه، وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، وشركة الوطنية للبترول).

وأضافت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي أنه تم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه تم الانتهاء من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات، وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية، وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.

التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيشمل شركات أخرى

وتابعت أنه سيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا.

وتابعت أن هذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية، وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى، وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة منذ قليل بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق.

وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التخطيط إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

وزيرة التخطيط : كان هناك حاجة لإنشاء الصندوق السيادي

جانب من لقاء وزيرة التخطيط للحديث عن الصندوق السيادي

وتابعت انه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة.

وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر، تقول الوزيرة.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.

الأهداف الرئيسية للصندوق السيادي

وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.



وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويعمل الصندوق بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال تشير السعيد.

كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية، وفقا للوزيرة.