بالتعاون مع جنرال موتورز.. سامسونج تبني مصنعا لبطاريات السيارات في أمريكا

قررت شركة سامسونج إس دي أي بناء مصنع لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة في مشروع مشترك مع جنرال موتورز، وفقا لما أفادت به الشركة الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب أنه من المتوقع أن يبنى المصنع الذي تبلغ مساحته 2.65 مليون متر مربع في نيو كارلايل.

وتهدف سامسونج إلى بدء العمليات التجارية في المصنع، بطاقة سنوية تزيد على 30 جيجاوات ساعة بحلول عام 2026.

جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت سامسونج إس دي أي عن خطتها مع جنرال موتورز في أبريل لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار لبناء المصنع، والذي من المتوقع أن يخلق حوالي 1,700 وظيفة في المنطقة.

سينتج المشروع المشترك خلايا منشورية (كاسرة للأشعة) وأسطوانية غنية بالنيكل لتزويد جنرال موتورز من أجل مركباتها الكهربائية.

سيكون هذا المشروع هو الثاني من نوعه الذي تؤسسه سامسونغ إس دي أي في أمريكا الشمالية مع شركة تصنيع سيارات عالمية.

قررت سامسونج إس دي أي العام الماضي بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إنديانا بالتعاون مع رابع أكبر شركة سيارات في العالم “ستيلانتس”.

يخطط المصنع الذي تبلغ سعته السنوية 23 جيجاوات ساعة، لبدء عملياته بحلول 2025، وفقا للشركة.