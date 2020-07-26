بالتعاون مع بنك التنمية الألماني.. برنامج الأغذية العالمي يطلق مشروعًا بقيمة 15 مليون يورو في مصر

قال بيان صحفي صادر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر تلقي مساهمة سخية بقيمة 15 مليون يورو من برنامج تبادل الديون المصري الألماني لعام 2020.

وبحسب بيان “الأمم المتحدة”؛ تعتمد هذه المساهمة الجديدة على الشراكات الناجحة السابقة بين برنامج الأغذية العالمي وبنك التنمية الألماني بشأن مشروع “الغذاء من أجل التعليم من خلال اتباع نهج لدورة الحياة” الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج تبادل الديون المصري الألماني السابق.

دعم 136 ألف أسرة فقيرة

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بالحكومة استخدام التمويل لإطلاق مشروع جديد مدته سنتان لدعم 136 ألف أسرة فقيرة من خلال توفير احتياجاتهم الغذائية والتعليمية، وتوفير فرص مدرة للدخل للنساء والشباب.

وسيعمل مشروع “الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية بصعيد مصر” على بناء قدرة الأسر على التكيف مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وسيعود المشروع بالنفع على الطلاب في المدارس المجتمعية – مدارس الفصل الواحد – من خلال تزويدهم بوجبة خفيفة مغذية في المدرسة توفر 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية، إلى جانب تشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتصدي لعمل الأطفال والزواج المبكر، وستحصل أسر الطلاب على مساعدات نقدية شهرية مشروطة بانتظام حضور أطفالهم إلى المدارس.

العنصر الإنساني قلب المشروع

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن العنصر الإنساني هو قلب هذا المشروع الذي يُعنى بقدرات ومهارات وإمكانيات المصريين من النساء والشباب على وجه الخصوص، ويأخذ في الاعتبار احتياجاتهم لتوفير الاستجابة المناسبة لهم.

وأضافت: “تُظهر هذه المساهمة، التي تتماشى مع رؤية الوزارة المتعلقة بالشراكات الدولية المعنية بالأفراد والمشروعات والأهداف، تعاوننا والتزامنا بإعادة البناء في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز القدرة على الصمود على نحو أكثر شمولاً، مع تسريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

وسيدعم المشروع أيضًا تحويل المدارس المجتمعية إلى “مدارس ذكية” مجهزة بالتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز بيئة التعلم والمعرفة وتحسينها للطلاب والمعلمين وكذلك لأفراد المجتمع الآخرين.

كما سيؤدى المشروع الى زيادة قدرات أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي، بما في ذلك جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات غير الحكومية على تيسير منح القروض متناهية الصغر للنساء وتنمية مهارات الشباب، إضافة إلى ذلك، سيقدم المشروع المساعدات الغذائية للحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، بشرط إجرائهم فحوصات طبية منتظمة في العيادات الصحية.

وسيُستكمل ذلك بتحسين إتاحة الخدمات الصحية الأولية العامة وخدمات الرعاية الغذائية وأنشطة التثقيف والتوعية الغذائية على نطاق واسع التي تستهدف ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد.

التعاون المصري الألماني

قال الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني لدى مصر، إن هذه المساهمة تعكس التقاليد المثمرة والسليمة للتعاون الألماني المصري.

وأضاف أنه في ضوء التحديات التي تسببها الجائحة العالمية، يجب ألا ننسى الفئات الأكثر احتياجاً بيننا.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وكذلك المعهد القومي للتغذية وبنك المعرفة المصري.

وقال الدكتور برنارد سيجفرايد، مدير بنك التنمية الألماني في القاهرة: “نحن نتمتع بخبرة جيدة في العمل مع برنامج الأغذية العالمي كجزء من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية لهذا العام وكواحد من أفضل الشركاء في تنفيذ نماذج ناجحة للتنمية المتكاملة في مصر.”

وأضاف أن مصر وألمانيا تتوافقان في أولوياتهما تجاه التنمية المستدامة والسلام والازدهار، وجميع هذه الجوانب تم التركيز عليها في هذا المشروع الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي يمثل وكالة الأمم المتحدة الوحيدة في مصر التي توفر الأمن الغذائي لأشد الفئات ضعفاً واحتياجاً.

ولا يزال يعتمد على مساهمات الجهات المانحة لمواصلة توفير وزيادة المساعدات للفئات الأكثر ضعفاً في مصر طوال مراحل الاستجابة لأزمة كوفيد-19 والتعافي من آثارها.

وقال مينجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر ، انه بفضل حكومتي مصر وألمانيا، سيساعد المشروع على تعزيز الأولويات الوطنية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والتغذية والأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

تخصيص الموارد لصالح المجتمعات الضعيفة

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يقدر تقديراً كبيرًا الثقة والدعم اللذين أبدتهما وزارة التعاون الدولي والحكومة المصرية من خلال تخصيص الموارد لصالح المجتمعات الضعيفة، وضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يشار إلي أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم معنية بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وبناء الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.