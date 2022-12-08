بالتعاون مع «بريميوم كارد».. إطلاق أول كارت يتيح تقسيط منتجات «تريدلاين» حتى 40 شهرا دون فوائد

أبرمت سلسلة متاجر تريدلاين، العاملة في مجال بيع المنتجات الإلكترونية داخل مصر، اتفاقية تعاون مع شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، لإطلاق كارت (بريميوم- تريدلاين) الأول من نوعه؛ والذي يتيح للعملاء شراء المنتجات من متاجر تريدلاين بالتقسيط حتى 40 شهرًا دون فوائد.

ويمنح كارت (بريميوم- تريدلاين) للعملاء مجموعة من المزايا، حيث يحصل العميل على نظام التقسيط بشكل لحظي، كما يستمتع بميزة الحصول على ضِعف رصيد النقاط عند الشراء من فروع تريدلاين، بالإضافة لأولوية الحجز واقتناء المنتجات الجديدة بمجرد طرحها بالأسواق.

وتتاح بطاقة (بريميوم- تريدلاين) مجانًا لكل العملاء الراغبين في اقتنائها، من داخل فروع تريدلاين بمول العرب وسيتي ستارز وسيتي سنتر ألماظة والمهندسين والزمالك.

من جانبه، أعرب إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريدلاين، عن سعادته بالتعاون مع شركة بريميوم المتخصصة في تقديم خدمات التقسيط للعملاء،

مؤكدًا أن هذا التعاون سيتيح مميزات عديدة لعملاء تريدلاين الراغبين في الحصول على مميزات خاصة عند اقتناء الأجهزة الإلكترونية الجديدة، لافتًا إلى أن تريدلاين تسعى دومًا لتعزيز علاقتها بعملائها.

وأعرب أسامة فريد، العضو المنتدب لشركة بريميوم إنترناشيونال، عن سعادته بالتعاون مع تريدلاين باعتبارها من أكبر المتاجر المتخصصة لبيع منتجات أبل في مصر،

مضيفًا أن المستفيدين الحقيقيين من هذا التعاون هم العملاء المهتمين بمنتجات شركة أبل، حيث سيتيح الكارت المصدر فوريًّا داخل فروع تريدلاين باقة حصرية من المزايا والعروض ستكون متاحة فقط لحاملي الكارت،

هذا بالإضافة لجميع مزايا بريميوم كارد التقليدية من تقسيط جميع المشتريات دون فوائد لفترات تصل حتى 40 شهرًا وذلك من خلال أكبر شبكة للتجار في مصر تصل إلى 11 ألف فرع.