«بالتعاون مع اليونسكو».. وزير التعليم يتفقد البرنامج التدريبي للمدربين TOT على إنشاء المحتوى الرقمي

تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، البرنامج التدريبى للمدربين (TOT) على إنشاء المحتوى الرقمى والمنعقد في يوليو الحالي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، فى إطار مشروع المدارس المفتوحة للجميع القائم على التكنولوجيا المشترك بين اليونسكو وشركة هواوي في مصر.

وينظم البرنامج مكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع الاكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف بناء قدرات المدربين لتصميم وإنتاج وتنفيذ المحتوى عبر الإنترنت.

وأعرب “حجازي” عن سعادته واعتزازه بتواجده في البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن العالم يتغير نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب ضرورة مواكبة هذا التغيير، وعليه يتطلب تغيير دور المعلم، بحيث يقود عملية التعلم من خلال التوجيه لمصادر التعلم المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن إعداد مواد جديدة رقمية وإنشاء محتوى رقمي هو البداية، ولابد أن نعد مواد تعليمية رقمية ونقوم بالترويج لها بحيث يكون لدينا بنك كيانات تعلم رقمية، ونستثمرها في وجود نواتج تعلم صالحة لكل زمان ومكان، حتى يستعين بها المعلم أثناء عملية التدريس، وذلك من أجل الكشف عن الإبداع بين الطلاب.

كما أكد الوزير تغير دور المعلم والذى لم يعد ملقنًا بل يقوم بالتوجيه إلى مصادر التعلم المختلفة وإعداد مواد تعليمية رقمية وإنشاء محتوى رقمى لاستثمارها.

وأوضح أهمية التدريب، وابتكار مواد علمية فى ظل التحول الرقمى، وان الوزارة من خلال هذا المشروع تستهدف وجود معلمين قادرين على إعداد مواد رقمية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، حيث لم يعد هناك مقررات دراسية سابقة التجهيز ولكن هناك نواتج التعلم، حيث يعد المعلم والمتعلم المواد التعليمية سويًا وهذا يتطلب وجود معلم لديه المهارات اللازمة لذلك من خلال تدريب العقل وتدريب الطالب على البحث.

وقال الوزير إنه بدءًا من اليوم سنعد الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركز من الفئة الثانية لليونيسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين ، موجها الادارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بوضع خطة تنفيذية لنقل التدريب إلى عدد من المحافظات.

واعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة عن سعادتها بهذا التدريب وجهود وزارة التربية والتعليم لإنجاح التدريب ،مؤكدو على دور اليونسكو فى تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة ودور المعلم باعتباره قلب التحول الرقمى عبر نشره للمعلومات، حيث أن اليونسكو تعمل من خلال مجتمعات الممارسة، وتزويد المدربين بالمعلومات لنشرها ونقلها للمعلمين لنشر الموارد المختلفة فى جميع الفئات.

وأضافت أن الاتحاد الأفريقى أعلن عام 2024 عام التعليم وهو فرصة للتعاون فى قطاع التعليم مع القطاع الخاص مثل شركة هواوي.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة زينب خليفة الشكر للدكتور الوزير لدعمه وتشجيعيه هذا التدريب والوقوف على نتائجه ومخرجاته ودعمه للتحول الرقمى بالوزارة من خلال نواتج التعلم التى سيقدمها جميع المدربين، مشيرة إلى تميزهم فى تخصصاتهم، وأكدت على أهمية هذا التدريب ومخرجاته على مستوى جميع قطاعات التعليم بالوزارة.

وقال الدكتور حجازى إدريس استشاري ومنسق التدريب ومستشار وزير التعليم للتعلم مدى الحياة إن التدريب جزء من مشروع اليونسكو ويتناول أكثر من عنصر لخدمة الأكاديمية المهنية للمعلمين من إنتاج منصة، وإنتاج مكتبة رقمية، وتدريب مدربين، كما أن التدريب يتميز بخصوصية تختلف عن التدريبات الأخرى من خلال الاختيار الدقيق للمدربين، وتنوع تخصاصاتهم فى المحافظات، ووجود الخبرات المتميزة فى المدربين، بجانب تميزه بالابتكار والابداع.

ويتضمن البرنامج التدريبي مفهوم التدريب، ودليل التدريب وأدواته، ومواد القراءة بتنسيقات Power Point و pdf، وسلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة، ولعب الأدوار، وعروض المشاركين، والتقييمات الذاتية بما في ذلك الاختبارات القبلية والبعدية ، وأوراق العمل والموارد والأنشطة.

كما تشمل جلسات التدريب عرضًا تقديميًا ومناقشات جماعية وعروضًا توضيحية وأنشطة عملية وجلسات تفاعلية مع كل من الأنشطة النظرية والعملية.