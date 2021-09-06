بالتعاون مع الهلال الأحمر.. GiG للتأمين تشارك في حملة للتبرع بالدم

الحملة لتحفيز المواطنين على التطوع وشاركت فيها 10 شركات كبرى

تعاونت “gig” للتأمين على الممتلكات مع الهلال الأحمر المصرى من خلال حملتها بالتبرع بالدم عن طريق جميع الموظفين العاملين بالشركة.

وقامت شركة gig بالتبرع بالدم وذلك للمساهمة فى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم من خلال دورها نحو المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع.

وشاركت في الحملة 10 شركات كبرى

وتقوم gig للتأمين حاليا بدورها كشركة من كبريات المؤسسات الغير حكومية النشطة من قطاع التأمين علاوة على دعم خطة الهلال الاحمر فى التعاون مع وسائل الإعلام لدعم الحملة والمساهمة فى نجاحها

ومن المعروف أن الإتحاد المصرى للتأمين الذى يرأسه علاء الزهيرى ،العضو المنتدب لشركة “gig يقوم فعليا من خلال نشرات التوعية للاتحاد بحث شركات التأمين على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، والتى تعطى قيمة مضافة للمساهمين وتجعلهم أكثر ثقة في الشركة نتيجة السياسات الاجتماعية التي تطبقها تجاه العاملين والمجتمع،

إذ إنه كلما تحسنت نظرة الآخرين للشركة كان هذا أفضل بالنسبة لها، وإن زيادة التكاليف الناتجة عن القيام بالمسئولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة

تستطيع الشركة تعويضها على المدى البعيد عبر مستوى ربحية يفوق تلك التكاليف بعد تمتعها بسمعة جيدة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية

ومن المعروف أن الهلال الأحمر أطلقت قبل أيام حملة برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى تهدف إلى تحفيز المواطنين للتبرع بالدم، وأيضا للتطوع ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم، معربة عن تقديرها للشركات الكبرى العشر التي دعت موظفيها بالتبرع بأكياس الدم.

تعرف على أماكن بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدمات الدم من خلال بنوك الدم التابعة له والتي وصل عددها حتى الآن إلى 5 بنوك وهي بنك الدم المركزي بالقاهرة، والإسكندرية، والغربية، والبحيرة، وقنا.

وتتميز بنوك الدم الخاصة بالهلال الأحمر المصري بأنها مجهزة على أعلى مستوى حيث يتم العمل فيها بأسلوب علمي دقيق لمراقبة الجودة،

كما تجرى كافة الفحوص اللازمة للدم المتبرع به خاصة بالنسبة لأمراض “الالتهاب الكبدي” وفيروس “الإيدز” بالإضافة إلى تحضير مكونات الدم وأهم مشتقاته.

وتهتم بنوك الدم التابعة للهلال بتسجيل المتبرعين وكافة بياناتهم الشخصية والفنية المتعلقة بالدم آليا،

كما تولي عناية خاصة بالأطفال الذين يحتاجون لنقل دم متكرر إذ ملحق بكل بنك دم قاعات مخصصة لنقل الدم للأطفال.

وكان الهلال الأحمر المصري قد بدأ تقديم خدمات نقل الدم منذ عام 1973 فيما بدأ تنظيم حملات التبرع بالدم عام 1992

بهدف المشاركة في تغطية الاحتياجات الوطنية في عمليات نقل الدم ومشتقاته بنوعية جيدة، وتوفير دم آمن لمن هم في حاجة له لاسيما الأطفال الذين يعانون “الثلاسيميا” الكبرى.

الحملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم

ومن جانبه، وضع الهلال الأحمر المصري استراتيجية فعالة لتحفيز الجماهير على التبرع بالدم وزيادة أعداد المتبرعين

عبر التعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمنظمات غير الحكومية النشطة ذات المصداقية للوصول إلى الفئات المستهدفة

وتشجيع التطوع الشرفي للتبرع بالدم عن طريق عقد الندوات العامة حول أهمية التبرع بالدم.

كما حرص الهلال الأحمر المصري على اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم التقدم المحرز وإجراء التعديلات المطلوبة لزيادة أعداد قرب الدم التي يتم تجميعها للوصول إلى الأهداف المنشودة.