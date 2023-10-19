بالتعاون مع «العمل الدولية».. «ميثانكس» تستثمر 2 مليون دولار لدعم توظيف الشباب بدمياط

وقعت ميثانكس مصر اتفاقية شراكة جديدة مدتها خمس سنوات مع منظمة العمل الدولية لدعم برنامج “وظائف لائقة لشباب مصر” في محافظة دمياط، حيث تدير الشركة مصنعها لإنتاج الميثانول.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبراد بويد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

من خلال منحة ميثانكس مصر التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، يستهدف البرنامج خلق 1,000 فرصة عمل في محافظة دمياط من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين على الأرض لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط.

تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة ميثانكس الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.

و علق محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر قائلا: “نحن فخورون بالتأثير الإيجابي لبرنامج منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمناها عام 2019 ويسعدني مواصلة هذه الشراكة لدعم خلق 1000 فرصة عمل إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة ميثانكس مصر المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.

“منذ عام 2019، تعاونت شركة ميثانكس مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة. أسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع “وظائف لائقة لشباب مصر” الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات، عن توفير أكثر من 2,300 فرصة تدريب وخلق 725 فرصة عمل.

ستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.

. قال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة : “نحن سعداء للغاية بمواصلة شراكتنا القوية مع شركة ميثانكس لمدة خمس سنوات أخرى كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط.

هذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.”-النهاية-ملاحظات للمحررين:نبذة عن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول:إن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، شركة مساهمة مصرية، وهى مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال توريد صناعة الميثانول وتوزيعه وتسويقه.

تمتلك شركة ميثانكس العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، مع شركاء تابعين للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية للغاز الطبيعي(GASCO) بنسبة 9%؛ والشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17%. يقع مصنع ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول في محافظة دمياط، مصر، المطلة على البحر المتوسط، وهو مصنع على أعلى مستوى ويُعد من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم.