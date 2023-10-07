بالتعاون مع «الرقابة المالية».. «الشباب» توفر 16 منتج متناهي الصغر عبر منافذها

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن الوزارة توفر أكثر من 16 منتج صغير ومتناهي الصغر للشباب المشارك بمعرض “بيزنس يا شباب” عبر منافذها لبيعها وتسويقها، من خلال مراكز الشباب، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

وأشار صبحي في نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية إلى إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، عبر تبني رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة مع إتاحة تقديم خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وشارك الاتحاد المصري للتأمين في معرض “بيزنس يا شباب” بتقديم توعية متكاملة بالمنتجات التأمينية المتوفرة بسوق التأمين المصري الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعرض، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور حسن محمد شحاتة، وزير العمل.

وأوضح صبحي أن معرض “بيزنس ياشباب”، من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب لنشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى.

واستقبل المعرض وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمعروضات، وقدموا الشكر للقائمين على تنفيذ المعرض، مشيدين بفكرة المعرض وتنوع المعروضات وجودتها.

وقام وزير الشباب والرياضة بزيارة جناح الاتحاد المصري للتأمين بالمعرض والتقاط صور مع فريق الاتحاد، حيث أبدى إعجابه بمشاركة قطاع التأمين المصري في فعاليات المعرض ممثلًا في الاتحاد لنشر الوعي التأميني لدى الشباب المنتجين للحرف اليدوية بوجود العديد من التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واهتم الحاضرون بالاستماع إلى الشرح الخاص بالخدمات التأمينية التي يمكن أن يقدمها لهم قطاع التأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتأمين الخاص بفقد الإيراد، وحرص عدد كبير من الزائرين لجناح الاتحاد على الاستفسار عن موضوعات تأمينية أخرى خارج إطار المشروعات متناهية الصغر.

ووزع الاتحاد المصري للتأمين كتيب خاص بالتعريف بالاتحاد وطبيعة عمله وبيانات الاتصال الخاصة به، رغبة من الزائرين في اكتساب المزيد من المعرفة عن نشاط التأمين في مصر، مع توزيع عدد كبير من الكروت الخاصة بالجزء الثالث من كتاب “قضايا تأمينية معاصرة” والذي يحتوي مجموعة مختارة من النشرات الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، والعدد الثاني من مجلة “استدامة”.

وقام فريق الاتحاد بتقديم المواد التوعوية والمطبوعات المختلفة، مثل الكتب والهدايا التذكارية، مع تقديم شرح للعديد من الاستفسارات من المشاركين في المعرض والزوار حول ماهية التأمين متناهي الصغر وكيفية الحصول على مثل تلك التغطيات وحساب مبلغ التأمين والقسط، إضافة إلى تساؤلات حول التغطيات المختلفة التي تقدمها شركات “الممتلكات” أو المتاحة للتأمين على حياة أصحاب المشروعات.