بالتعاون مع الراقصة جوهرة.. أحمد حليم يستعد لطرح كليب «الفرح إمتى» (صور)

يستعد المطرب أحمد حليم، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان”الفرح إمتى”، وتظهر معه في الكليب الراقصة الاستعراضية جوهرة كموديل وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية”الفرح إمتى” من كلمات الشاعر فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والعمل الفني من انتاج شركة”غاليديا”.

جدير بالذكر أن كليب”الفرح إمتى” ثاني عمل فني إخراجي لغاليديا والعمل الأول كان إخراج فيديو كليب أغنية “شكر واجب” للمطرب محمد صيام، وأحمد حليم، و أغنية أحمد رمضان.