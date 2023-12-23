بالتعاون مع البنك الدولي.. وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي.

وأكد وزير الري أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس.

وتم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

كما أشار “سويلم” إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة.

كما أكد أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.